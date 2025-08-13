Nem volt előjele: szívrohamot kapott, váratlanul elhunyt a népszerű énekesnő

39 éves korában, minden előjel nélkül elhunyt a népszerű brazil énekesnő, Luna Alves. Halálhírét a férje, Gilherme Schreiner osztotta meg, aki kiemelte, a tragédia egy koncertjük után történt, miután békésen lefeküdtek aludni. Semmi előzménye nem volt a felfoghatatlannak, amely előtt pár órával Luna még egy Instagram-videóban jó kedvűen beszélt követőihez.

Luna utolsó bejegyzésében arról beszélt, hogy szeretné megköszönni Istennek azt, milyen hangot adott neki:

Nagyon hálás vagyok. Csak Ő, csak Ő és én, legbelül. És azok az emberek, akik velem dolgoznak, a megrendelők, barátok, partnerek, akik szeretik a munkámat. Olyan jó, amikor olyan munkát végzel, amit az emberek dicsérnek, amit szeretnek. Köszönöm szívből. Ma annyi dicséretet kaptam, annyi jó dolgot, annyi teljesült kívánságot. Csak köszönettel tartozom. Ennyi. Isten áldjon meg benneteket és engem is. Puszi

- jelentkezett be, majd közölte, megy lefeküdni.

Elvesztettem a társam. Isten kérlek adj erőt, hogy tovább tudjak menni. Szeretlek

- búcsúzott tőle férje, míg lánya így köszönt el tőle:

Örökké szeretlek, anya. Az én Lucinhám

– írja az UNILAD.