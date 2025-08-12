Elragadta a betegsége az ikonikus gyerekszínészt

Az ikonikus gyereksztár Danielle Spencer 60 éves korában elhunyt. A külföldi média szerint augusztus 11-én, hétfőn hunyt el egy virginiai richmondi kórházban, miután megküzdött a mellrákkal.
Egykori partnere, Haywood Nelson, aki Dwayne Clemens Nelson szerepét játszotta az ikonikus sorozatban, megható búcsúbeszédében erősítette meg halálát.
Így írt: „A zsenialitás sokféle formában megnyilvánulhat. Mindannyian rendelkezünk vele, és mindannyian részesei vagyunk ennek a családnak – Dr. Danielle Spencer (1965. június 24. – 2025. augusztus 11.) Dr. Dee, a zseniális, szerető, pozitív, pragmatikus harcosunk végre megszabadult e világ és a test fogságából. Danielle Spencert és hozzájárulásait ünnepeljük, miközben sajnálattal tudatjuk távozását és hosszú rákkal való küzdelem után bekövetkezett elhalálozását. Elvesztettünk egy lányt, testvért, családtagot, a „What’s Happening” című sorozat szereplőjét, állatorvosként az állatok jogait támogató és gyógyító személyt, valamint a rák elleni küzdelem hősnőjét. A mi hősnőnket. Danielle-t szeretjük. Hiányozni fog nekünk ebben a formában, és örökké a szívünkben fogunk őrizni.”
Spencer a What's Happening!! című sorozatban alakított pimasz Dee Thomas szerepével vált ismertté. Később újra eljátszotta ezt a szerepet a sorozat folytatásában, a What’s Happening Now!-ban, amely 1985 és 1988 között három évadon át volt műsoron.
2004-ben gerincszűkületet diagnosztizáltak nála – ez egy olyan állapot, amikor a gerinccsatorna szűkül, nyomást gyakorolva a gerincvelőre és az idegekre – a 1977-es autóbalesetben szerzett sérülései következtében. A műtét után nyolc hónapig részlegesen megbénult.
Spencer 1996-ban állatorvos lett, és a következő évben a művészet utánozta az életet, amikor egy állatorvost játszott az As Good As It Gets című filmben. Utolsó filmszerepe egy utcai árus volt a Days of Our Lives 2001-es epizódjában. 2014-ben mellrákot diagnosztizáltak nála.
„Azok után, hogy átéltem a gerincsérülést, tudom, hogy Isten nem fog még egy csapást mérni rám. Ezért teljesen sokkolt, amikor az orvosok elmondták” - nyilatkozta korábban az ikonokus gyerekszínész.
2015-ben ő lett az egyetlen gyereksztár, akit felvettek a Smithsonian Nemzeti Afroamerikai Történelem és Kultúra Múzeumába. 2018-ban sürgősségi agyműtéten esett át a baleset következtében kialakult vérzéses hematóma miatt. 1999 és 2013 között Garry Fields marketing menedzser felesége volt. A következő évben Spencer feleségül ment David L. David vállalkozóhoz. Spencer után az édesanyja és testvére, Jeremy maradt hátra.
