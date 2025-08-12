AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
„Nagyon hiányzol, Testvérkém!” - Születésnapján üzent a nagykaposi tragédiában elhunyt Vera nővére

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 17:50
P. Veronika két kisfiával utazott egy kocsiban, amikor egy 19 éves sofőr nekik rohant. A nagykaposi családanya nem élte túl a tragikus ütközést, napokkal a baleset után elhunyt. Gyászoló testvére most először ünnepelte születésnapját imádott húga nélkül. Az asszony ezen a napon is csak Veronikára gondolt.

Mint arról a Bors is írt, három kisgyermek vesztette el szerető édesanyját egy horrorbalesetben még július 2-án. Mint ismeretes, P. Veronika két kisebb fiával, a hároméves Szebasztiánnal és a kilencéves Patrikkal utazott Nagykapos környékén, amikor egy 19 éves sofőr nem adta meg az elsőbbséget a kocsijuknak és beléjük rohant. 

A nagykaposi családanya kisfiaival utazott, amikor halálos balesetet szenvedett. Testvére összetört a gyásztól, a baleset után első születésnapját ünnepelte húga nélkül   / Fotó: Noviny

Szívszorító módon emlékezett a nagykaposi családanyára nővére a születésnapján

A két kocsi borzalmasan összeroncsolódott, a mentősök pedig súlyos sérülésekkel vitték kórházba a két kisfiút. Veronika azonban már ekkor is élet és halál között lebegett: többszörös törést és súlyos koponyasérüléseket szenvedett. Az asszony ezután napokig feküdt kómában egy közeli kórházban, miközben az orvosok erejüket megfeszítve harcoltak életéért.

 Július 8-án azonban a család minden reménye odaveszett: az orvosok ekkor közölték velük, hogy Veronika az agyhalál állapotába került. 

Szerettei, bár összetörtek a gyásztól, szívbemarkoló dolgot tettek: a gépekről lekapcsolt asszony szerveit felajánlották, amivel három ember életét mentették meg. 

Verát azóta örök nyugalomra helyezték, szeretteinek a gyász közepette azonban még arról is gondoskodniuk kellett, ki nevelje a három fiút. Úgy tudjuk, hogy a korábbi tervek szerint a legnagyobb gyermek, a kamaszkorú Péter édesapjánál fog élni, míg a két kisebb fiút Vera nővére, egyben a srácok keresztanyja fogja nevelni, hogy a fiúk apukája eljárhasson dolgozni és mindent megadhasson félárván maradt gyermekeiknek. Veronika és a nővére között ugyanis nagyon szoros viszony volt, a két testvér rajongva szerette egymást. 

Így különösen nehéz lehetett az asszonynak, hogy alig egy hónappal testvére halála után ünnepelte születésnapját. A korábban boldog ünnep ugyanis gyászolással telt, születésnapja után is csak elhunyt testvérére emlékezett a gyászoló nővér:

Istenem, súgd meg neki halkan. Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! Álmomban keressen meg engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljem meg a testvérem. Nagyon hiányzol, Testvérkém

 - írta a születésnapján az összetört testvér. 

Úgy tudni, hogy a baleset fiatal okozója szabadlábon védekezik, a körülményeket a rendőrség a mai napig vizsgálja. 

 

