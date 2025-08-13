UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Pár napja még élvezték az életet, elhunyt a népszerű influenszer pár

influenszer
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 06:32
„Egy csodálatos szerelmi történet szívszorító vége.”

Stacey Tourout és Matthew Yeomans, akik a népszerű Toyota Worls Runners nevű YouTube-csatornát vezették, augusztus 7-én, csütörtökön vesztették el életüket Brit Columbiában.

Népszerű influenszer pár vesztette életét
Népszerű influenszer pár vesztette életét Fotó: Unsplash (illusztráció)

Végzetes balesetben meghalt egy népszerű influenszer pár

A YouTube csatornájukon kalandjaikat dokumentálták, több min 200 000 feliratkozójuk volt. A Kaslo-i Kereső- és Mentőszolgálat megerősítette, hogy augusztus 7-én helyi idő szerint körülbelül 19:30-kor riasztották őket egy autóbaleset helyszínére.

A Kaslo SAR egyik vezetője, Mark Jennings-Bates elmondta, hogy amikor a baleset helyszínére értek, az egyik áldozat már nem mutatott életjeleket, a baleset másik áldozatát pedig kórházba szállították, ahol később azonban életét vesztette.  Hozzátette, hogy egyelőre nem tudni pontosan, mi okozta a balesetet, azonban feltételezéseik szerint a nehéz terepen bekövetkezett irányításvesztés is közrejátszhatott a tragédiában. Az sem ismert, hogy a pár éppen forgatott-e a baleset idején.

 Tourout édesanyja, Colleen azok között volt, akik a közösségi médiában búcsúztak a párostól.

Felfoghatatlan szívfájdalommal szeretnénk mi, Matthew Peter Yeomans és Stacey Tourout családtagjai, közölni, hogy mindkettőjüket elvesztettük, miután tragikus módon belehaltak sérüléseikbe egy terepjáró-balesetben 2025. augusztus 7-én, Brit Columbia gyönyörű hegyei között, amelyeket annyira szerettek

- írta az édesanya a Facebookon.

Yeomans Facebook-oldala szerint 2024 áprilisában kérte meg Stacey kezét. A YouTube-os követőtáboruk mellett Tourout és Yeomans közel 74 000 követővel rendelkeztek az Instagramon is- írja a People Magazin.

Az utolsó Instagram-bejegyzésüket utoljára hat nappal a tragédia előtt posztolták arról, hogy mennyire élvezik az időt a Vancouver-szigeten:
„Tényleg teljesen magunkba szívjuk a vancouver-szigeti nyár minden zamatát. Ez az első nyarunk pár év óta, amikor megtapasztalhatjuk az évszakok változását, és azt az örömöt, amit a nap hoz nekünk...”

 

