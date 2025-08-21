Kitört a pánik a strandon, halálos élőlények bukkantak elő a vízből

Spanyolország Costa Blanca partszakaszán, Guardamar del Segura településnél – Torreviejától északra – a turistáknak megtiltották, hogy a tengerbe menjenek egy teljes, nagyjából 11 kilométeres partszakaszon. Ennek oka az, hogy ritka tengeri élőlények jelentek meg, amelyek csípése akár halálos is lehet.

Több, mint 11 kilométer hosszan le kellett zárni egy partszakaszt Spanyolországban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A strandokon piros zászlókat tűztek ki, miután felbukkantak az úgynevezett „kék sárkányok”, amelyeket az óceán legszebb, de egyben halálos ragadozójaként is emlegetnek. Ez a tengeri csiga, tudományos nevén Glaucus atlanticus, amely a veszélyes portugál gályával (más néven portugál hajóskapitány medúza) és más mérgező tengeri élőlényekkel táplálkozik. A ragyogó kék állat felveszi a táplálékából a mérgező csalánsejteket, és a saját szervezetében koncentrálva tárolja őket. Ezáltal a csípése jóval erősebb lehet, mint a zsákmányáé - írja a Daily Mail.

Guardamar del Segura polgármestere, Jose Luis Saez tegnap hivatalos közleményben erősítette meg a fürdési tilalmat, és jelezte, hogy az intézkedés további értesítésig érvényben marad. Bejelentésében így fogalmazott:

Piros zászló Guardamar strandjain. A fürdés tilos, miután a Vivers strandon két példányát is észlelték a Glaucus atlanticusnak, ismertebb nevén kék sárkánynak. Emlékeztetjük az embereket arra, hogy annak ellenére, hogy ez az állat feltűnően szép színű és mindössze négy centiméter hosszú, a csípése miatt mindenképpen kerülni kell a vele való érintkezést.”

Ez nem az első alkalom, hogy veszélyes tengeri élőlények miatt tiltják meg a fürdést Costa Blanca térségében. 2018-ban szintén riasztást adtak ki, amikor újra megjelentek a portugál gályák. Egy 11 éves fiút akkor kórházba szállítottak, miután megcsípte egy ilyen, medúzához hasonló élőlény az egyik strandon, amely még nyitva maradt a turisták körében népszerű partszakaszokon. A piros zászlót akkor La Marina strandján, Elche közelében tűzték ki, ahol a gyermek megsérült. Az életmentők eltávolították a csalánsejteket a fiú karjából, de mivel hasi és nyaki fájdalomra panaszkodott, a közeli Elche kórházba szállították. Néhány órás kezelés után hazaengedték.