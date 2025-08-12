Most jött: Hatalmas szélvihar követelte 7 ember életét, hurrikán veszélyt jelentettek a Zöld-foki Köztársaságban

Az Erin trópusi vihar tombol a Zöld-foki szigetek nyugati részén, és ahogy mozog a szigetország felé, úgy egyre jobban aggódnak a meteorológusok - írja a Mirror.

🚨 At least seven people have died on the island of São Vicente, Cape Verde, after 163 millimeters of rain fell in just one hour from Tropical Storm Erin.



Many are still missing, and the government has declared a state of emergency on both São Vicente and Santo Antão to address…

A viharnak eddig hét halálos áldozata van, és jelentős károkat okozott a szigeten. A szakértők félnek, hogy ez lesz az atlanti régió első hurrikánja idén. Turisták által gyakran látogatott helyeket is fenyeget a lassan hurrikán erősségűvé váló trópusi vihar, Antigua és Barbuda is veszélyben van. Chad Merril, vezető meteorológus azt mondta: "Számos tényező a vihar erősödése mellett dolgozik, például a szárazság hiánya, a melegvíz és a szél hiánya is."