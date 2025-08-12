Most jött: Hatalmas szélvihar követelte 7 ember életét, hurrikán veszélyt jelentettek a Zöld-foki Köztársaságban

Az Erin trópusi vihar tombol a Zöld-foki szigetek nyugati részén, és ahogy mozog a szigetország felé, úgy egyre jobban aggódnak a meteorológusok - írja a Mirror.
A viharnak eddig hét halálos áldozata van, és jelentős károkat okozott a szigeten. A szakértők félnek, hogy ez lesz az atlanti régió első hurrikánja idén. Turisták által gyakran látogatott helyeket is fenyeget a lassan hurrikán erősségűvé váló trópusi vihar, Antigua és Barbuda is veszélyben van. Chad Merril, vezető meteorológus azt mondta: "Számos tényező a vihar erősödése mellett dolgozik, például a szárazság hiánya, a melegvíz és a szél hiánya is."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.