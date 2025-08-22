Most jött a friss időjárás-előrejelzés: ebben nem lesz köszönet

Az ország középső és keleti tájain záporok és zivatarok várhatók, miközben a hőmérséklet 20-25 fok között alakul. Ezt követően napos és gomolyfelhős időre lehet számítani.

Változó időjárás várható: napsütés és zivatarok Fotó: Unsplash

Kiszámíthatatlan időjárás érkezik a hétvégére

Pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés - írj a köpönyeg.hu.