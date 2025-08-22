UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a friss időjárás-előrejelzés: ebben nem lesz köszönet

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 06:30
zivatarhőmérsékletnapsütés
Eleinte záporokra és zivatarokra van kilátás, majd napos és gomolyfelhős idő következik.

Az ország középső és keleti tájain záporok és zivatarok várhatók, miközben a hőmérséklet 20-25 fok között alakul. Ezt követően napos és gomolyfelhős időre lehet számítani.

Változó időjárás várható: napsütés és zivatarok
Változó időjárás várható: napsütés és zivatarok Fotó: Unsplash

Kiszámíthatatlan időjárás érkezik a hétvégére

Pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés - írj a köpönyeg.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu