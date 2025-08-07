Wekerletelep, Budapest titkos kis szeglete - Egy elfeledett városrész, amely egyenesen a múltszázadba repít vissza

Egy aranyló napsütésű, csendes nyári délutánon indulunk el felfedezni Budapest egyik legelbűvölőbb zugát, a Wekerletelepet. Amint magunk mögött hagyjuk az Üllői út szigorú, szürke lakótömbjeit, és bekanyarodunk a nyugalmat árasztó Pannónia utcába, mintha egy másik világba csöppennénk.

Wekerletelep: a XX. század elején kialakított városrész, régi hivatalos nevén Kispesti Állami Munkástelep jellegzetes stílusú épületeiről ismert

Fotó: Rozsnyai József / wikipedia

Wekerletelep: egy mesebeli kertváros a főváros szívében

A platánfák ölelésében szerény, földszintes és egyemeletes házak sorakoznak, mind más és más karakterrel, mégis egységes hangulatot teremtve. A színes homlokzatok, a spalettás ablakok, a népművészetből merítő díszítések, a csipkézett lodzsák és a pirosló cseréptetők egy gyermeki képzeletvilág kellékei is lehetnének – nem csoda, hogy az embernek azonnal a mézeskalácsházak jutnak eszébe. Ez a kisvárosi hangulatú városrész már az első pillanatban megragadja az embert.

A városrész Wekerle Sándor miniszterelnökről kapta a nevét, aki támogatta a szociális várostervezési modell magyarországi meghonosítását

Fotó: Szenes Koller utóda / wikipedia

Egy letűnt kor eszméje

A telep központjába, a Kós Károly térre tartunk. Az utcák szabályos, sugárirányú hálózatot alkotnak, mintha egy körzővel és vonalzóval megálmodott kertvárosban járnánk – ami nem is véletlen, hiszen az egész terület az angol kertvárosi mozgalom hazai úttörője. Az egykori brit szociális várostervezési modell (Ebenezer Howard nevéhez köthetően) első magyar adaptációja volt ez, amely később példaként szolgált többek között a győri Gyárváros, a salgótarjáni Vasmű- és az albertfalvai tisztviselő-és munkástelep kialakításához is.

A Kós Károly tér légi felvételről, jobb szélén a Munkás Szent József-templommal

Fotó: Civertan / wikipedia

A XIX. század végének rohamos iparosodása nagyon leterhelte Budapestet, ami ugyanakkor embertelen lakhatási viszonyokat is eredményezett. Ennek feloldására kezdeményezte Fleischl Róbert építész a telep ilyen jellegű beépítését. A kertes, zöldövezeti lakókörnyezetben a faluról betelepülő munkások is könnyebben tudtak gyökeret ereszteni. A telep 1909 és 1926 között épült fel Kispest peremén, négy iskolával, két óvodával, rendőrséggel, postával, templomokkal, ráadásul a negyed egy időben még vendéglővel, mozival, sőt saját szállodával is büszkélkedhetett.

A Wekerletelep legtöbb épülete ma műemlék, így például a Kós Károly tér 14. alatt álló lakóház is

Fotó: toldym - Indafotó / wikipedia

A tér, ahol megállt az idő

A Munkás Szent József-templomtól – amelynek patrónusául a munkás lakossághoz illő ács Szent Józsefet, Jézus nevelőapját választották – gyalog folytatjuk utunkat, hogy felfedezzük a felújított főtér rejtett szépségeit. A tér közepén a neoromán stílusú templom uralja a látképet, mely Heintz Béla tervei alapján, az 1920-as évek végére a legutolsóként épült meg az itt álló épületek közül.