Minden információ egy helyen a fix 3%-os lakáshitelről!

Szeptember 1-jén indul az állami otthonteremtési támogatás, amely soha nem látott lehetőségeket nyit meg az első lakást vásárlók számára. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami lakáshitel új vagy használt lakásra, illetve építésre is felhasználható. Nem szükséges hozzá sem házasság, sem gyermekvállalás, és más támogatásokkal is kombinálható – számolt be róla Magyarország Kormánya Facebook oldalán.

Fotó: Virrage Images / Shutterstock

A programban olyan személy vehet részt, aki elmúlt 18 éves, jövedelemmel rendelkező magánszemély, és legalább 2 év társadalombiztosítási jogviszonya van, amelyből az utolsó 180 nap Magyarországon történt. Fontos feltétel továbbá, hogy az elmúlt 10 évben nem rendelkezett lakóingatlan-tulajdonnal, vagy csak kis értékű, 15 millió forintnál nem drágább ingatlannal, illetve legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel. Emellett büntetlen előéletűnek, köztartozás-mentesnek és banki hitelképesnek kell lennie.

