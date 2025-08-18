Azt hitte, sötétben ül: kiderült, hogy egy ital miatt vakult meg

Egy 23 éves brit hátizsákos turista, Calum McDonald élete gyökeresen megváltozott, miután megivott egy shotot egy laoszi hostel bárjában. Az ital hat másik utazó halálát is okozta.

Calum McDonald egy shot miatt vakult meg (Fotó: BBC)

2024 novemberében Calum a Vang Vieng városában található Nana Backpacker Hostelben szállt meg, ahol ingyenes vodkát és whiskyt kínáltak a vendégeknek. Calum elfogadta az italt, üdítővel keverte, majd másnap útnak indult barátaival. A határ átlépése után azonban furcsa tüneteket kezdett tapasztalni.

Emlékszem, olyan volt, mintha kaleidoszkópszerű vakító fény vakított volna el, egyáltalán nem láttam semmit

- mesélte a BBC Breakfast műsorában. Először azt hitték, ételmérgezés, vagy fényérzékenység áll a háttérben. Ám amikor egy hotelszobában ülve azon tűnődött, miért nem kapcsolják fel a villanyt, rá kellett döbbennie: a lámpák égtek, csak ő nem látott.

Kiderült, hogy az ital metanollal volt szennyezett, egy rendkívül mérgező anyaggal, amit fagyállókban és lakkokban használnak. Már kis mennyiség is vakságot vagy halált okozhat.

A mérgezés további áldozatai között volt a 28 éves brit ügyvéd, Simone White, aki hat pohárral ivott ugyanabból az italból, valamint két dán nő (20 és 21 évesek), két ausztrál fiatal (mindketten 19 évesek) és egy 57 éves amerikai férfi.

Calum túlélte, de maradandó károsodást szenvedett. Most más brit családokkal együtt azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a Délkelet-Ázsiában egyre gyakoribb metanolmérgezések veszélyeire.

Mi az a metanolmérgezést?

Az illegálisan előállított alkoholos italok gyakran nem megfelelően erjesztettek vagy desztilláltak, ezért metanollal szennyeződhetnek. Néha szándékosan adják hozzá, hogy növeljék az alkoholtartalmat, olcsóbban, mint az etanol.

Hogyan védekezzünk?

Ne igyál ismeretlen eredetű, címkézetlen palackból származó alkoholt.

ismeretlen eredetű, származó alkoholt. Ne fogadj el olyan ingyenes italt, amit nem láttál előtted kitölteni.

olyan ingyenes italt, amit nem láttál előtted kitölteni. Kerüld a gyanúsan olcsó vagy házi készítésű italokat, különösen Délkelet-Ázsiában és más kockázatos régiókban.

Súlyos mérgezés esetén a kezelés kórházi környezetben történik: az orvosok akár etanolt is adhatnak a betegnek, hogy blokkolják a metanol lebontását. Az otthoni öngyógyítás viszont életveszélyes lehet - írja a Metro.