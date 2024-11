Boldog nyaralásnak indult, borzalmas tragédia lett belőle: szörnyű kínok között halt meg a gyönyörű fiatal lány

Kiderült mit élhetett át Bianca és Holly haláluk során, miután a két 19 évest metanollal megmérgezték. Nem is akárki: thailföldi szállásadójuk Laoszban, aki ingyen itallal kínálta őket a hostelben. A tragédiának immáron az ausztrál lányokkal együtt hat áldozata van. Holly és Bianca az italok elfogyasztását követően két nappal később kerültek kórházba, ahol Bianca sajnos hamarabb elhunyt, mint Holly, aki 9 napon át küzdött az életéért. Orvosa most elárulta, min is ment át keresztül ezeken a napokon a fiatal lány.

Mindössze 19 évesek voltak Fotó: GoFundMe

Dr. Yaher elmondása szerint Holly a kórházba való érkezésekor zavart és álmos volt, nem értette, mi történik. Mit ehetett, mit ihatott, amitől ilyen rosszul lett. Épp ezért a tünetek alapján kezelték. Infúzióra kötötték és vitaminokat adtak neki. Nem sokkal később azonban rohamot kapott és kómába esett.

Annyira meglepődtem. Azonnal újraélesztettük, de nehezen vette a levegőt, így lélegeztetőgépre tettük, majd átszállítottuk a Vientiane kórházba

- emlékezett vissza Dr. Yaher. Ezt követően derült ki, hogy a Nana Backpacker Hostel menedzsere ingyen rövideket osztott ki 100 vendégüknek. Ezek után indítottak nyomozást, amiből kiderült, az italok az engedettnél nagyobb metanol mennyiséget tartalmaztak, ami az emberek számára mérgező kis mennyiségben is.

Bianca és Holly családjának a tragédia miatt adománygyűjtő oldalt hoztak létre, ahol meg is emlékeztek rájuk:

Bianca Jones és Holly Bowles két vibráló, kalandvágyó, 19 éves legjobb barátnők voltak, akik előtt ott állt az egész élet. Élet útjára készültek, új kultúrák megismerésére, örökké tartó emlékek készítésére. Tragikus módon azonban az útjuk rövidre sikerült, miután metanol mérgezés áldozatai lettek. Egy nap különbséggel vesztették életüket. Épp ezért családjuk kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet a metanol mérgezés veszélyeire, ami emberi életeket követel, igazi csendes gyilkosként

- idézi az oldalt az UNILAD.