A világ legjobbjai közé került egy magyar vodka

Mindössze 800 palack készült a világ legjobbjai közé választott Furmint vodkából, amit tokaji székhelyű Seven Hills Distillery lepárló mestere, Mészáros-Komáromy Dénes készített. A főzde érdemelt már ki aranyérmet, amikor 2021-ben a World Gin Awards-on is díjazták őket. Az idei megmérettetésen 35 országból 150 vodka nevezés érkezett, ezek közül kellett a zsűrinek a legjobbakat kiválasztania.

Fotó: Seven Hills

Már 2021-ben is vásároltam a szemben lévő borászatból egy kanna furmintot kíváncsiságból, hogy lehet-e ebből is vodkát készíteni

– emlékezett vissza a kezdetre Dénes.

Az egész egy kísérletnek indult

– Azt kíváncsiságból kiküldtem Luxemburgba, ahol a European Spirits Challenge-en arany érmet kapott, de az nem volt kereskedelmi tétel. Akkor gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. A mi berendezéseink ginre és whiskyre lettek kitalálva, de 800 palack vodkát most már évente el fogunk készíteni. Mivel minden évben más dűlőről, más borászatból vásárolunk alapanyagot, ezért a vodkák évjáratosak lesznek. Ennyit biztosan lehet minden évben értékesíteni, és ha mégsem sikerül annyira jónak, baráti körben akkor is el fog fogyni – nevetett a Seven Hills Distillery lepárlómestere.

Mészáros-Komáromy Dénes lepárlómester Fotó: Sevenhills

A szakember elmondta, hogy rendkívüli odafigyeléssel készült a különleges italuk, ami bizony az árában is visszaköszön, ám a kapott élmény a kóstolás után kárpótolja a fogyasztót.

Nem magát a darált szőlőt erjesztettük ki élesztőn, hanem mustot vásároltunk, ami csak 60 százaléka a szőlőnek. Nagyon kíméletesen kellett préselni, hogy a szőlő héjának a viaszosságát és a magja kesernyés ízét is kivegyük a rendszerből.

"Az eredmény nem fog változtatni az árán, mert számunkra ilyenkor derül ki, hogy nemzetközi szinten hol állunk. Az eredményről nem csak az okmányt, hanem mellé még egy fajta és érzékszervi értékelőt is küldtek, valamint azt az aranyérmes jelzést is, amit feltehettünk a palackokra"

– osztotta meg lapunkkal Mészáros-Komáromy Dénes.