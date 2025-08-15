Elkezdődtek a nyár végi leárazások: hogyan ismerhetők fel a megtévesztő akciók?

Mennyivel olcsóbban juthatunk hozzá egy termékhez a nyári leárazáskor? Ha azt látjuk kiírva, hogy 50%, és ha még több, mondjuk 70%, mit jelent a kedvezmény? Mit jelent egyáltalán az eredeti ár? Íme a hatóság tudatos vásárlást segítő válaszai!

Ezekre érdemes figyelni a nyár végi leárazások kapcsán. Fotó: Rneaw / Shutterstock

Mi az eredeti ár és ki dönti el, mennyi volt korábban?

Az eredeti ár, amit a kereskedők a kedvezmény alapjául tüntetnek fel, nem lehet hasraütés-szerű. A vonatkozó Uniós és hazai szabályozás alapján a kereskedők kötelesek a 30 napon belül alkalmazott legalacsonyabb korábbi árat feltüntetni az akció előtti eredeti árként. Vagyis, ha egy termék az elmúlt 30 napban 14.990 Ft-ba került, majd 19.990 Ft-ra emelik, és aztán 14.990 Ft-ra leárazzák, akkor az akciós ár nem jelent valódi kedvezményt és a hatóság felléphet az ilyen "akciót" hirdető üzlet ellen-írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A 70%-kal olcsóbb termék valóban annyival olcsóbb?

Jellemzően, ha egy termék akciós árát százalékosan írják ki, akkor kezdőárként az eredeti árat veszik alapul. Ez azt jelenti, hogy egy 50-70%-kal leárazott termékhez nem feltétlen féláron vagy még olcsóbban juthatunk hozzá, hanem az elmúlt 30 nap legmagasabb árának feléért. Konkrét példával: ha egy medence eredeti ára 50.000 forint volt, majd később 40.000-ért kínálták, a nyár végi akcióban pedig 30.000-re értékelik le, akkor valójában 25 százalékkal kapjuk meg olcsóbban és nem 40%-kal, mint ahogy az ártáblán vélhetően szerepelni fog.

Hol lehet ellenőrizni, mennyi volt a leárazott termék eredeti ára?

Egy termék árának alakulását több honlapon is nyomon lehet követni: több hazai és nemzetközi weboldal is mutatja az adott termék árának múltbéli alakulását. Ilyen oldal például az Árukereső vagy a cashmap.hu, de az adott üzletek korábbi akciós katalógusai is elérhetők visszamenőleg is online.

Mik a leárazás szabályai?

Az üzletek szabadon dönthetnek arról, hogy mit és mennyivel áraznak le a szabályok betartása mellett. Két dolog közül választhatnak: vagy időkorláthoz kötik, vagy időkorlát nélkül szervezik meg az akciót. Ha időhöz kötik, akkor kötelesek az akció időtartama alatt végig elérhetővé tenni az akciós termékeket. Fontos, hogy csak egyféleképpen jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét a hirdetéseikben, a kirakatban, a polcokon, a katalógusokban és honlapjaikon: minden esetben fel kell tüntetni a korábbi árat.