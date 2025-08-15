UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Elkezdődtek a nyár végi leárazások: hogyan ismerhetők fel a megtévesztő akciók?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 10:32
Az iskolakezdés közeledtével az üzletek jelentős részében megkezdődnek a nyár végi akciók is. Mutatjuk, mire érdemes figyelni a szakértők szerint a leárazásokkal kapcsolatban!
Mennyivel olcsóbban juthatunk hozzá egy termékhez a nyári leárazáskor? Ha azt látjuk kiírva, hogy 50%, és ha még több, mondjuk 70%, mit jelent a kedvezmény? Mit jelent egyáltalán az eredeti ár? Íme a hatóság tudatos vásárlást segítő válaszai!

nyári akció, leárazások, pláza
Ezekre érdemes figyelni a nyár végi leárazások kapcsán. Fotó: Rneaw /  Shutterstock 

Mi az eredeti ár és ki dönti el, mennyi volt korábban?

Az eredeti ár, amit a kereskedők a kedvezmény alapjául tüntetnek fel, nem lehet hasraütés-szerű. A vonatkozó Uniós és hazai szabályozás alapján a kereskedők kötelesek a 30 napon belül alkalmazott legalacsonyabb korábbi árat feltüntetni az akció előtti eredeti árként. Vagyis, ha egy termék az elmúlt 30 napban 14.990 Ft-ba került, majd 19.990 Ft-ra emelik, és aztán 14.990 Ft-ra leárazzák, akkor az akciós ár nem jelent valódi kedvezményt és a hatóság felléphet az ilyen "akciót" hirdető üzlet ellen-írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A 70%-kal olcsóbb termék valóban annyival olcsóbb?

Jellemzően, ha egy termék akciós árát százalékosan írják ki, akkor kezdőárként az eredeti árat veszik alapul. Ez azt jelenti, hogy egy 50-70%-kal leárazott termékhez nem feltétlen féláron vagy még olcsóbban juthatunk hozzá, hanem az elmúlt 30 nap legmagasabb árának feléért. Konkrét példával: ha egy medence eredeti ára 50.000 forint volt, majd később 40.000-ért kínálták, a nyár végi akcióban pedig 30.000-re értékelik le, akkor valójában 25 százalékkal kapjuk meg olcsóbban és nem 40%-kal, mint ahogy az ártáblán vélhetően szerepelni fog.

Hol lehet ellenőrizni, mennyi volt a leárazott termék eredeti ára?

Egy termék árának alakulását több honlapon is nyomon lehet követni: több hazai és nemzetközi weboldal is mutatja az adott termék árának múltbéli alakulását. Ilyen oldal például az Árukereső vagy a cashmap.hu, de az adott üzletek korábbi akciós katalógusai is elérhetők visszamenőleg is online.

Mik a leárazás szabályai?

Az üzletek szabadon dönthetnek arról, hogy mit és mennyivel áraznak le a szabályok betartása mellett. Két dolog közül választhatnak: vagy időkorláthoz kötik, vagy időkorlát nélkül szervezik meg az akciót. Ha időhöz kötik, akkor kötelesek az akció időtartama alatt végig elérhetővé tenni az akciós termékeket. Fontos, hogy csak egyféleképpen jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét a hirdetéseikben, a kirakatban, a polcokon, a katalógusokban és honlapjaikon: minden esetben fel kell tüntetni a korábbi árat.

Milyen akciók minősülnek megtévesztésnek?

  • Ha a kereskedő egy olyan eredeti árat tüntet fel, ami nem felel meg a valóságnak, akkor az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül és jogsértő.
  • Ha az akció előtti árat csak rövid ideig, mesterségesen emelve alkalmazzák, hogy a kedvezmény nagyobbnak tűnjön vagy a vizuális hatással kívánják a vásárlót befolyásolni: a %-jel kiemelése, de az árkülönbség minimális.
  • Ha egy termékre az van írva, hogy csak ettől-eddig akciós, de rendszeresen ezen az áron kapható, szintén a vásárlók megtévesztéséről beszélünk.
  • Az online visszaszámlálók és "csak 3 darab maradt" figyelmeztetések gyakran nem valós készletinformációk, így ezek is megtévesztőek lehetnek.

Hogyan védekezhetünk a megtévesztő akciók ellen?

Figyeljük az árak alakulását, főleg, ha egy nagyobb értékű terméket vennénk meg. Fontos az is, hogy ne vásároljunk nyomás hatására, hanem alaposan nézzünk utána, hol és mennyiért kínálják ugyanazt a terméket. Erre használhatjuk például az árfigyelő oldalakat. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy akciósként hirdetett termék máshol teljes áron is olcsóbban vehető meg.

 

