Elkezdődtek a nyár végi leárazások: hogyan ismerhetők fel a megtévesztő akciók?

Mennyivel olcsóbban juthatunk hozzá egy termékhez a nyári leárazáskor? Ha azt látjuk kiírva, hogy 50%, és ha még több, mondjuk 70%, mit jelent a kedvezmény? Mit jelent egyáltalán az eredeti ár? Íme a hatóság tudatos vásárlást segítő válaszai!
Az eredeti ár, amit a kereskedők a kedvezmény alapjául tüntetnek fel, nem lehet hasraütés-szerű. A vonatkozó Uniós és hazai szabályozás alapján a kereskedők kötelesek a 30 napon belül alkalmazott legalacsonyabb korábbi árat feltüntetni az akció előtti eredeti árként. Vagyis, ha egy termék az elmúlt 30 napban 14.990 Ft-ba került, majd 19.990 Ft-ra emelik, és aztán 14.990 Ft-ra leárazzák, akkor az akciós ár nem jelent valódi kedvezményt és a hatóság felléphet az ilyen "akciót" hirdető üzlet ellen-írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Jellemzően, ha egy termék akciós árát százalékosan írják ki, akkor kezdőárként az eredeti árat veszik alapul. Ez azt jelenti, hogy egy 50-70%-kal leárazott termékhez nem feltétlen féláron vagy még olcsóbban juthatunk hozzá, hanem az elmúlt 30 nap legmagasabb árának feléért. Konkrét példával: ha egy medence eredeti ára 50.000 forint volt, majd később 40.000-ért kínálták, a nyár végi akcióban pedig 30.000-re értékelik le, akkor valójában 25 százalékkal kapjuk meg olcsóbban és nem 40%-kal, mint ahogy az ártáblán vélhetően szerepelni fog.
Egy termék árának alakulását több honlapon is nyomon lehet követni: több hazai és nemzetközi weboldal is mutatja az adott termék árának múltbéli alakulását. Ilyen oldal például az Árukereső vagy a cashmap.hu, de az adott üzletek korábbi akciós katalógusai is elérhetők visszamenőleg is online.
Az üzletek szabadon dönthetnek arról, hogy mit és mennyivel áraznak le a szabályok betartása mellett. Két dolog közül választhatnak: vagy időkorláthoz kötik, vagy időkorlát nélkül szervezik meg az akciót. Ha időhöz kötik, akkor kötelesek az akció időtartama alatt végig elérhetővé tenni az akciós termékeket. Fontos, hogy csak egyféleképpen jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét a hirdetéseikben, a kirakatban, a polcokon, a katalógusokban és honlapjaikon: minden esetben fel kell tüntetni a korábbi árat.
Figyeljük az árak alakulását, főleg, ha egy nagyobb értékű terméket vennénk meg. Fontos az is, hogy ne vásároljunk nyomás hatására, hanem alaposan nézzünk utána, hol és mennyiért kínálják ugyanazt a terméket. Erre használhatjuk például az árfigyelő oldalakat. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy akciósként hirdetett termék máshol teljes áron is olcsóbban vehető meg.
