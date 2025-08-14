UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Botrányba fulladt a McDonald's akciója: kukában landolt az étel, amihez hozzá sem nyúltak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 09:45
McDonald’sakció
Halmokban álltak a menük a szemetesekben, mivel az embereknek nem számított, hogy valójában mi kerül a tálcájukra. Ez a McDonald's-akció bizony nem sült el túl jól.

Egy különleges akcióval hívta fel magára a világ leghíresebb gyorsétterme a figyelmet. Limitált ideig, mindössze három napon keresztül Japánban megvalósították azt az együttműködést, amire milliók vártak. Ebben az időszakban a McDonald's Happy Meal-menühöz nem figurákat kínáltak a vásárlóknak, hanem gyűjthető Pokémon-kártyákat. Az angolul csak TCG-nek (Trading Card Game, csereberélős-gyűjtögetős kártyajáték) nevezett műfaj elképesztő népszerűségnek örvend a mai napig annak ellenére, hogy a számítógépek, konzolok és mobil eszközök térnyerése megkérdőjelezhetetlen. A gamerek jelentős hányada még mindig szereti a kezében tartani azokat a lapokat, amiket utána két úton használhat: vagy üzletszerűen a vásárlásra és eladásra szakosodik, vagy elkezd paklikat építeni, hogy azokkal hobbiból vagy versenyszinten játszon.

Nem érdekelte a gamereket a McDonald's burgere, csak az ajándékba kapott kártya
Nem jól sült el a McDonald's és a Pokémon közös akciója

Azt pontosan nem tudni, hogy melyik kategóriába lehet besorolni azt a hatalmas tömeget, amelyik rászabadult már az akció első napján, azaz augusztus 8-án a McDonald’s-éttermekre. Ami azonban biztos, hogy pillanatok alatt felvásárolták az összes kártyát az üzletekben, majd büszkén pózoltak a csomagokkal. Az árnyoldal, hogy csak a gyűjthető dolgok érdekelték a gamereket, az ételek nem, ezért azokat nemes egyszerűséggel kidobták a kukába. A Meki elnézést kért amiatt, hogy ennyire félresikerült akcióval hozták egymáshoz közelebb a gyorséttermet és a Pokémont. A közösségi médiát elárasztották a képek és videók, amelyeken láthatóak a halmokban álló ételek és italok, sőt kikerült egy olyan anyag is, amelyen felháborodott rajongók panaszkodnak az eladóknak, hogy ők az eredetileg meghatározott 5 db Happy Meal / fős limitet nem akarják betartani, még többet követelnek maguknak.

A Pokémon gyűjtögetős kártyajáték mobilos változatban is játszható, Pokémon TCG Pocket néven. A kifejezetten jó fogadtatással berobbant alkalmazást már több tíz millióan töltötték le, így egy darabig biztosan nem szűnik még meg a támogatása.
 

