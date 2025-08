Gulyás Gergely: két héten belül jön az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv

Panyi Miklós elárulta, az Otthon Starthoz applikációt is fejlesztenek, így érdemes lehet regisztrálni az Otthon Start hírlevelére. Az államtitkár azzal zárta gondolatait, hogy az Otthon Start program lendületet ad majd az építőiparnak, ezáltal a munkaerő-piacnak is.

A kormány lehetőséget biztosít, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási minősítést kapjanak az olyan fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák és amelyben a lakásoknak legalább a 70 százaléka belefér a program támogatási keretei közé.

Panyi Miklós közölte, a bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobb ingatlanba költözni.

A program több tízezer munkahelyet is teremt

- magyarázta az államtitkár.

Panyi Miklós újságírói kérdésre elárulta azt is, nem-e félnek attól, hogy sokan csak befektetési célból vásárolnának lakást és felszaladnának az ingatlanárak. Mint mondta, a kormány egyeztetett ifjúsági szervezetekkel is és a feltételeket úgy szabták meg, hogy jellemzően csak olyan fiatalok tudják igénybe venni, akik még nincsenek tulajdonosi helyzetben.

