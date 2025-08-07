Figyelmeztetnek a szakértők: veszélyben vannak a kismamák, erre kell vigyázniuk!

Az évek alatt a kismama lét is egyre elviselhetetlenebbé vált az egyre melegedő és elviselhetetlenebb nyári kánikula miatt. Az Egészségügyi Világszervezet támogatásával Magyarországon elindult egy fontos kezdeményezés, amely felhívja a figyelmet a terhes nők és újszülöttek fokozott hőségérzékenységére. A szakértők szerint a meleg mellett érdemes odafigyelni az UV-sugárzásra, a folyadékpótlásra és a megfelelő pihenésre árnyékos környezetben.
A WHO által is támogatott magyar kampány célja, hogy minél több kismama felismerje a nyári meleg nem játék. A test hamar kiszáradhat, romlik a vérkeringés, nő a szív terhelése – és ez mind hatással van a babára is! A szélsőséges időjárás igazán megterheli az embereket, különösen az áldott állapotban lévő hölgyeket, hiszen a látványos és nagy károkat okozó vihar utáni, rekkenő kánikula az ő szervezetüket még jobban megviseli.
A Tények Tv2 Stábjának nyilatkozta egy kismama, Kata, aki jelenleg második kisbabájával várandós, hogy nagyon nehezen viseli a meleget a várandóssága okozta kellemetlen tüneteket mellett is, bár korábban már volt ehhez hasonló tapasztalata. A kisfiával általában kora reggel vagy késő délután mozdulnak ki otthonról, amikor már biztosan nincs elviselhetetlen meleg. A 30 fok fölötti hőmérséklet is veszélyes lehet a kismamára és a magzatra nézve.
Az orvosok nem ajánlják a napozást áldott állapotban lévő hölgyeknek, még akkor sem, ha nincs túl meleg.
A túlzott hőségterhelés ronthatja a babának a placentális keringését, mivel a méhlepényen keresztül nem biztos, hogy olyan mennyiségű oxigént és tápanyagot kap, mint amennyi egyébként járna
- intett óvatosságra a Tények által megkérdezett, gyermekorvos, Dr. Havasi Katalin.
A WHO figyelmeztetését komolyan kell venni, hiszen komoly kockázati tényezőkkel jár a figyelmeztetések elkerülése. Dr. Csirzó Ádám, szülész-nőgyógyász felsorolta a Tények stábjának, milyen károkat okozhat a magzatban a nyári forróság okozta környezeti hatás.
Az egyik ok az alacsony születési súly, ami kihatással lehet a pici fejlődésére, szoptatására. A második ok, a magzati halálozás. Végül a koraszülések aránya. Ezeknek a nagy valószínűségét növeli a hosszabb ideig tartó magasabb hőmérséklet és a káros hőhullámok
- magyarázza a szakember.
Az orvosok szerint már egy enyhének tűnő hőhullám is okozhat rosszullétet, ha nincs elég árnyék, víz, vagy ha túl sokat tartózkodunk napon. Különösen veszélyesek a bezárt, felforrósodott helyiségek – ilyenkor a test nem tud megfelelően hőt leadni. Nem kell 40 fok ahhoz, hogy tragédia történjen. Egy kis odafigyeléssel viszont megelőzhetők az ájulások, koraszülések, sőt akár életveszélyes állapotok is.
A TELJES riport a linkre kattintva megtekinthető!
