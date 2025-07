Elaludt a kórház portása, majdnem az utcán szültem meg

A kórház neve:

PTE Pécsi Szülészeti Klinika

A szülés időpontja (év, hónap):

2024.06.

A kórház állapota:

-

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Felújított osztály és szülészet.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Több szülőszoba van felszerelve káddal, és bordásfal is található. Kérésre labdát is kaphatunk. Kádban nemcsak a vajúdás alatt tartózkodhatunk, hanem a vízbens zülést is támogatják. A kismama a neki legjobban megfelelő pózban hozhatja világra gyermekét. A szobák 2022-ben korszerűsítésen estek át.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Vasárnap éjjel szültem, szerencsémre egy nagyon kedves és segítőkész ügyeletes orvos volt beosztva.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Ide csak annyit írnék, hogy a szülésznőnek köszönhetem, hogy nem a folyosón szültem. Üres volt a földszint, a portás elaludt, ezért nem tudta értesíteni az ügyeletest az érkezésünkről. A szülésznő szaladt le megnézni, ki vajúdik lent, és értesített mindenkit.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Nagyon segítőkészek voltak és mindenben segítettek kérésre.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Nincs kötelező gátmetszés, és oxitocint is csak nagyon indokolt esetben alkalmaznak. Nyugodtan hagyják a kismamákat.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Ezt nem tudom.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Délután 15-19 óráig van látogatás. Látogatókat csak az arra kijelölt étkezőben lehet fogadni.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Popsikrémet, ruhát és fürdetőt mindig biztosítanak, pelenkát csak kérésre adnak.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

4

Van-e VIP szoba?

Egy van, de lehetetlenség bejutni.

Ételek mennyisége, minősége:

Nem szoptatóbarát az étrend. Minőségre és mennyiségre is kevéske.

Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!