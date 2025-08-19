Az 5 legkockázatosabb úti cél a világon, ahova tilos vagy életveszélyes ellátogatni

Egyes pontjai bolygónknak olyan brutális erőket rejtenek, hogy még a legbátrabb kalandorok is kétszer meggondolják, elinduljanak-e oda. A következő 5 helyszín nem a bakancslistás nyaralásról szól. Inkább emlékeztetnek minket arra, milyen kegyetlen, kiszámíthatatlan és életveszélyes is tud lenni a Föld.

Az 5 legéletveszélyesebb helyszín a bolygón

Fotó: AFP / AFP

5 életveszélyes hely a Földön

1. Kígyók szigete

Ilha da Queimada Grande

Fotó: Mediadrumimages/Nafis Ameen / Northfoto

Brazília partjaitól alig 40 kilométerre fekszik egy apró sziget, Ilha da Queimada Grande, a Kígyósziget. Itt nem a turisták pihennek – hanem több mint 4 ezer arany lándzsakígyó. Ez a világ egyik legmérgezőbb kígyófaja, amelynek marása nem csupán fájdalmas, de nagyon hamar bénulást, vérzékenységet és szövetelhalást okoz.

A sziget több ezer éve elszigetelődött a szárazföldtől, így a kígyók itt maradtak, és elszaporodtak. Egyes becslések szerint, minden négyzetméterre egy példány jut a mérges kígyóból. Olyan veszélyes a hely, hogy Brazília kormánya teljes látogatási tilalmat rendelt el: csak kutatók és haditengerészek tehetik be a lábukat, és csak szigorúan ellenőrzött körülmények között.

2. Sinabung-hegy

Sinabung-hegy

Fotó: AFP / AFP

Indonézia földje rengeteg vulkánt rejt, de a Sinabung-hegy az egyik legaktívabb és legveszélyesebb. Évszázadokig csendben szunnyadt, majd 2010-ben hirtelen életre kelt. Az elmúlt években számos pusztító kitörést produkált, amik közül a legutóbbi 2021-ben történt.

A vulkán piroklasztikus (izzó) felhői, sűrű hamuja és a forró lávafolyamok rendszeresen elpusztítják a közeli falvakat, termőföldeket, és szinte lehetetlenné teszik az életet a környéken. Ez a veszélyes hely újra és újra emlékezteti a lakókat arra, milyen törékeny az emberi lét, ha a természet elszabadul.

A régióban folyamatos a készültség, de a kitörések kiszámíthatatlansága miatt a helyiek gyakran csak percekkel előbb értesülnek a veszélyről. Nemcsak ott élni, de turistaként odalátogatni is extrém kockázatot jelent.

3. Halál-völgy

Death Valley

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az Egyesült Államok területén, Kalifornia és Nevada határán húzódik a Death Valley, vagyis a Halál-völgy. A neve nem véletlen: ez a bolygó egyik legforróbb pontja, ahol a hőmérséklet elérheti az 56 °C is. De nemcsak nyáron veszélyes – télen az extrém hideg hőmérséklet nehezíti a túlélést.