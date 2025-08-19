UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az 5 legkockázatosabb úti cél a világon, ahova tilos vagy életveszélyes ellátogatni

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 19:45
Death ValleykígyóKígyó-szigetéletveszélyesDeath Valley Nemzeti Park
A világ tele van csodákkal, de van, ahol a természet nem a szépségével döbbent le, hanem a könyörtelenségével. Ezek a helyek életveszélyesek. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Egyes pontjai bolygónknak olyan brutális erőket rejtenek, hogy még a legbátrabb kalandorok is kétszer meggondolják, elinduljanak-e oda. A következő 5 helyszín nem a bakancslistás nyaralásról szól. Inkább emlékeztetnek minket arra, milyen kegyetlen, kiszámíthatatlan és életveszélyes is tud lenni a Föld.

vulkán, életveszélyes, helyszín, láva, működő vulkán, Mount Sinabung
Az 5 legéletveszélyesebb helyszín a bolygón
Fotó: AFP /  AFP

5 életveszélyes hely a Földön 

1. Kígyók szigete

Ilha da Queimada Grande, Kigyósziget, Brazília, Kígyók szigete
Ilha da Queimada Grande
Fotó: Mediadrumimages/Nafis Ameen /  Northfoto

Brazília partjaitól alig 40 kilométerre fekszik egy apró sziget, Ilha da Queimada Grande, a Kígyósziget. Itt nem a turisták pihennek – hanem több mint 4 ezer arany lándzsakígyó. Ez a világ egyik legmérgezőbb kígyófaja, amelynek marása nem csupán fájdalmas, de nagyon hamar bénulást, vérzékenységet és szövetelhalást okoz. 

A sziget több ezer éve elszigetelődött a szárazföldtől, így a kígyók itt maradtak, és elszaporodtak. Egyes becslések szerint, minden négyzetméterre egy példány jut a mérges kígyóból. Olyan veszélyes a hely, hogy Brazília kormánya teljes látogatási tilalmat rendelt el: csak kutatók és haditengerészek tehetik be a lábukat, és csak szigorúan ellenőrzött körülmények között. 

2. Sinabung-hegy

Sinabung-hegy, vulkán, veszélyes, láva, füst
Sinabung-hegy
Fotó: AFP /  AFP

Indonézia földje rengeteg vulkánt rejt, de a Sinabung-hegy az egyik legaktívabb és legveszélyesebb. Évszázadokig csendben szunnyadt, majd 2010-ben hirtelen életre kelt. Az elmúlt években számos pusztító kitörést produkált, amik közül a legutóbbi 2021-ben történt. 

A vulkán piroklasztikus (izzó) felhői, sűrű hamuja és a forró lávafolyamok rendszeresen elpusztítják a közeli falvakat, termőföldeket, és szinte lehetetlenné teszik az életet a környéken. Ez a veszélyes hely újra és újra emlékezteti a lakókat arra, milyen törékeny az emberi lét, ha a természet elszabadul. 

A régióban folyamatos a készültség, de a kitörések kiszámíthatatlansága miatt a helyiek gyakran csak percekkel előbb értesülnek a veszélyről. Nemcsak ott élni, de turistaként odalátogatni is extrém kockázatot jelent. 

3. Halál-völgy

Death Valley, veszélyes, sivatag, Kalifornia, Nevada, hőség
Death Valley
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

Az Egyesült Államok területén, Kalifornia és Nevada határán húzódik a Death Valley, vagyis a Halál-völgy. A neve nem véletlen: ez a bolygó egyik legforróbb pontja, ahol a hőmérséklet elérheti az 56 °C is. De nemcsak nyáron veszélyes – télen az extrém hideg hőmérséklet nehezíti a túlélést. 

Veszélyes a szárazság, a vízhiány és az elszigeteltség miatt is, így valódi túlélőtúrává válhat annak, aki nem készül fel alaposan.

4. Danakil-sivatag

kráter, vulkán Etiópia, Danakil-sivatag, életveszély, gázok
Danakil-sivatag
Fotó: Science Photo Library via AFP /  AFP

Kelet-Afrika egyik legextrémebb pontja a Danakil-sivatag, amely Etiópia, Eritrea és Dzsibuti találkozásánál fekszik. Ez a veszélyes hely inkább emlékeztet egy idegen bolygóra, mint egy földi helyszínre. A nappali hőmérséklet gyakran meghaladja az 50 Celsius fokot, a levegő kénes, a talajból mérgező gázok törnek fel. 

Bár a kilátás gyönyörű, az biztos, hogy nem embernek való vidék. A sivatagi sóbányászok napi szinten néznek szembe a hőgutával, a légzési problémákkal és a földrengések kockázatával. A vulkáni tevékenység, gejzírek és gázkitörések miatt szinte lehetetlen huzamosabb ideig a sivatagban maradni. 

5. Ojmjakon

Ojmjakon, Szerbia, Oroszország, extrém hőmérséklet, hideg, jég, hó
 Ojmjakon, a tél birodalma
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

A Szibéria jeges szívében található Ojmjakon, egy kis falu, amely a világ egyik leghidegebb lakott települése. A hőmérséklet télen gyakran -50 °C alá esik, de a valaha mért leghidegebb érték -71,2 °C volt. 

Ez a fagyos helyszín, csendes kegyetlenségével embert próbálóbb, mint bármelyik sivatag vagy vulkán.

 Ilha da Queimada Grande – A Kígyósziget:

Ezek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu