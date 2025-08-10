"Teljesen beparáztat" - drónnal figyelik meg esténként Esztert a lakásában

Egy különös jelenségről számolt be egy szegedi nő, Eszter, aki Móravárosban él. Állítása szerint, az elmúlt hetekben szinte minden este feltűnik nála egy drón, amikor kiül az erkélyére cigarettázni.

Eszter szerint hasonló eszköz figyeli őt esténként, a móravárosi lakása erkélyén Fotó: Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

Egy drón leselkedik Eszter után

Olykor sokáig fenn vagyok, így többször kijárok az erkélyre és a drón többször feltűnik, szinte minden nap. Múltkor fényképeket készítettem róla, és arrébb is ment, de később újból megjelent. Már teljesen beparáztat!

– írta Eszter a lapunk megkeresésére reagálva.

A drón fényét a sötétben könnyű kiszúrni, így Eszternek egyre inkább az a meggyőződése, hogy nem véletlenül repked ez a drón az erkélyének a közelében. Bár először még viccesen fogta fel az egészet, bevallotta, hogy a helyzet valójában egyre inkább nyomasztja őt.

Eszter már a rendőrséghez is fordult, és bízik benne, hogy érdemi lépések történnek majd az ügyben.

Azonban addig is próbál minél több bizonyítékot gyűjteni. Egy videófelvételt már készített, amelyen látszik az őt megfigyelő drón. Eközben Eszter történetére sokan reagáltak egy közösségi fórumon. A Redditen többen is hozzászóltak a bejegyzéshez. Volt, aki szerint a történtek nem túl bizalomgerjesztőek.

Szerintem valami gyökér a környékről rendelt egy drónt, mondjuk a Temuról, és valószínű, hogy nőket akar kukkolni vele. Lehet, hogy Téged nézett ki magának!

– állította egy kommentelő.

Ez megmagyarázná azt, hogy miért követi a drón, Eszter éjszakai mozgását. A kommentekben ezek után mások határozott lépésekre hívták fel Eszter figyelmét.

Tuti, hogy téged figyelnek, én a helyedben egy feljelentésnél nem állnék meg.

– tanácsolta valaki.

Eszter esti felvétele a távolban repülő drónról.Fotó: Bors olvasói fotó

Azóta azonban kiderült, hogy nem csak Szegeden fordult elő hasonló. Egy hölgy felvette Eszterrel a kapcsolatot, és megdöbbentő hasonlóságokról számolt be.

Nálunk Debrecenben egyszerre három repkedett a házunk felett. Csak az tűnt fel, hogy a kislányom az egyik este fut be, hogy egy drón nézett be az ablakunkon.

- írta Eszternek a debreceni hölgy. A Reddit-posztban sokan felhívták Eszter figyelmét arra is, hogy lakott területen drónt csak engedéllyel lehet reptetni, így, ha valaki ilyen környezetben leskelődik utána, szinte biztosan szabálytalanul teszi.