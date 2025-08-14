UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kitágul a Huniverzum: téged is vár Kapu Tibor egy személyes élménybeszámolóra!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 18:55
Visszatérését követően alig egy hónappal végre a hazai közönség elé áll a második magyar kutatóűrhajós! Kapu Tibor és a tartalék űrhajós, Cserényi Gyula a Millenáris Parkban tartanak élménybeszámolót a küldetésről.
Biztosan bőven lesz miről mesélnie Kapu Tibornak, aki az Axiom-4 misszió legénységének tagjaként a Földre való visszatérését követően végre az érte leginkább aggódó és neki legjobban szorító magyar közönség előtt számol be azokról az élményekről és tapasztalatokról, amelyeket a küldetés 20 napos időtartama alatt szerzett a világűrben, pontosabban a Nemzetközi Űrállomáson.

Kapu Tibor
Kapu Tibor biztosan érdekes műhelytitkokat oszt majd meg arról, hogy milyen is a mindennapi élet a Nemzetközi Űrállomáson: itt éppen a szemetet "viszi ki". / Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program /   Facebook

 

Ekkor láthatod élőben Kapu Tibort

A második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor június végén hagyta el az amerikai űrközpont kilövőállását és kezdte meg többhetes küldetését az Axiom-4 legénységének tagjaként. A küldetés részletei már korábban is ismertek voltak, illetve azokról maga az űrhajós is gyakran beszámolt videoüzenet formájában a fenntartózkodás ideje alatt, ám a visszatérés óta most először láthatja majd hősét a magyar közönség élőben. Minderre a Millenáris Parkban lesz majd lehetőségük az érdeklődőknek augusztus 23-án, szombaton 10 órától egészen 12 óráig - derül ki a HUNOR - Magyar Űrhajós Program által a Facebookon létrehozott esemény leírásából.

Érdemes lesz időben érkezni a várható nagy érdeklődés miatt, annál is inkább, mert 

a belépés ingyenes és nyilván sokakat fog érdekelni az első kézből kapott élménybeszámoló arról, hogy pontosan milyen is a világűrből lenézni a Földre, valamint arról, hogy miként zajlott a mindennapi élet a Nemzetközi Űrállomáson.

Utóbbi már abból a szempontból is érdekes beszámolónak ígérkezik, hogy Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén első magyarként tartózkodott, vagyis biztosan megtudhatunk majd olyan bennfentes infókat is, amelyeket korábban még nem hallottunk a Föld körül orbitális pályán keringő űrépítményről.

Kapu Tibor
Magyar hősök súlytalanságban: Kapu Tibor (balra) és Cserényi Gyula (jobbra) biztosan sok érdekességet megosztanak majd a magyar közönséggel augusztus 23-án.  Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program /   Facebook

 

Cserényi Gyula is érdekességeket oszt majd meg a közönséggel

De nemcsak Kapu Tibor miatt lesz érdemes kilátogatni a Millenáris Parkba, ugyanis 

a tartalék űrhajós, Cserényi Gyula is megosztja majd a közönséggel a tapasztalatait és beszámol majd arról, hogy miként tudta a Földről segíteni társát a küldetés ideje alatt. 

Vagyis elég átfogó élménybeszámolóban lesz részük azoknak, akik augusztus 23-án kilátogatnak a Millenáris Parkba.

 

 

