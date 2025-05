"Bebújsz a kis hálózsákodba és ott lebegsz" - exkluzív infókat osztott meg az űrbéli életről a magyar űrhajós, hamarosan karanténba vonulnak

Cserényi Gyula (balról) és Kapu Tibor

Katy Perry-ék voltak az űrben?

Hallgatói kérdésre, hogy esetleges űrlények támadására van-e protokoll, Cserényi elárulta: nincs.

Más azt kérdezte, hogy az űrhajós szerint vajon Katy Perry-ék voltak-e az űrben, hiszen sokan pletykálják, hogy a popsztár utazása kamu volt, és arra is rákérdeztek, hogyan lehet az, hogy nem előzte meg az utazásukat több hónapos felkészülés. Cserényi Gyula szerint nem lehetetlen, hogy jártak fent.

Reméljük, hogy felmentek. De ők csak felmentek, és visszajöttek és nem csináltak semmit. De én ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy átlag emberek is felmehetnek, mert fejleszti az űrtechnológiát.

Mit fog csinálni Kapu Tibor az űrben?

Mindössze 5-6 órás alvással és áttörést jelentő munkával fog az űrben lebegni a magyar űrhajós. Több, mint 20 kísérlet van - ezzel kell elsősorban foglalkoznia. Vannak orvosbiológiai, gyógyszeres, növénytermesztési kísérletek, fizikai kísérletek. Ebben a naprendszerben ezeket még senki sem próbálta ki. Mindezt úgy, hogy az emberi szervezet másképp működik az űrben, mint a Földön.

Másképp működik az agy kint - ez a brainfog (agyi köd) jelenség gyakori - hiszen a vért, amit a gravitáció lehúz a lábunkba, azt az űrben nem teszi, a szívünk pedig nem áll át olyan gyorsan. Telemegy a fejünk vérrel, sok biológiai elváltozást okoz, egyik, hogy kicsit kótyagosak az emberek. Kicsit lassabban kell mozogni. A súlytalanságban egy pöccintéssel tudunk mozogni a falon, de ezt mind meg kell tanulni. Pl. fog egy laptopot, ír egy levelet, de el fog közben lebegni. Az esti alváshoz pl. kapsz egy hálózsákot, amit megmondanak, hogy hova kell kikötnöd, és azt ki kell rögzítened arra a két-három pontra, és akkor ott fogsz lebegni. Bebújsz a kis hálózsákodba, és ott lebegsz.

- fogalmazott Gyula, aki azt is elárulta: lesznek olyan kutatások, amit meg lehet majd élőben, vagy utólag videóról tekinteni.

Mit esznek odafent? Kipróbálták már a szexet?

Cserényi Gyula azt is elárulta: privát csomagot is felvihetnek, de ez maximum 1,5 kg-ot nyomhat. Gyula annyit elárult: Tibor családi emlékeket is pakol el magával. Ebbe azonban a ruhák és a tisztálkodási eszközök nem tartoznak bele, ezeket külön elcsomagolják majd nekik. A ruhák kapcsán elárulta: kellemes hőmérséklet lesz a hajóban, van aki rövid nadrágban lesz fent, van, aki hosszúban.