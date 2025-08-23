Elbúcsúzhatunk a kánikulától? Mutatjuk, mi vár ránk

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 06:30
Szombaton és vasárnap többnyire napos, kora őszies időre számíthatunk, élénk ÉNy-i szél kíséretében, csapadék nélkül.

Hétfőn tovább erősödik a napsütés, és a héten záporos, zivataros időre számíthatunk.

Fotó:  Pexels

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz. 

Vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű. 

Hétfőn száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.

Kedden a napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A DNy-i, Ny-i szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet. 

Szerdán napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható.

