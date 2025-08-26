Váratlan fordulattal csap le ránk az időjárás - újult erővel tér vissza a hőség

Újult erővel robban be a kánikula a hét második felében. Az esernyőket ismét napernyőkre cserélhetjük, ugyanis visszatér a strandidő.
Kedden sok napsütésre van kilátás, fátyol- és gomolyfelhők tarkítják az eget, csapadék nélkül. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok közé emelkedik.
Szerdán visszatér a strandidő, ragyogó napsütéssel és 28–34 fok közötti meleggel. Esőre ekkor sem kell számítani.
Csütörtökön az ország nagy részén perzselő hőség várható, a nap zavartalanul süt majd. A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között alakul. Ezen a napon visszatérnek a hőségriadók, az ország északnyugati, középső, illetve déli területein, összesen 11 vármegyére a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt - írta a Köpönyeg.
