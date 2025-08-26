Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan fordulattal csap le ránk az időjárás - újult erővel tér vissza a hőség

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 06:00
hőségriadókánikula
Még pár napig élvezhetjük a kellemes időt, majd újra visszatér a perzselő hőség. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Újult erővel robban be a kánikula a hét második felében. Az esernyőket ismét napernyőkre cserélhetjük, ugyanis visszatér a strandidő.

Újabb hőségriadókkal csap le ránk az időjárás.
Újabb hőségriadókkal csap le ránk az időjárás (Képünk illusztráció) Fotó:   Pixabay

Kedden sok napsütésre van kilátás, fátyol- és gomolyfelhők tarkítják az eget, csapadék nélkül. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok közé emelkedik.

Szerdán visszatér a strandidő, ragyogó napsütéssel és 28–34 fok közötti meleggel. Esőre ekkor sem kell számítani.

Csütörtökön az ország nagy részén perzselő hőség várható, a nap zavartalanul süt majd. A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között alakul. Ezen a napon visszatérnek a hőségriadók, az ország északnyugati, középső, illetve déli területein, összesen 11 vármegyére a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt - írta a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu