Ebben nem lesz köszönet: bekeményít az időjárás, durva, ami most jön

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 06:00
Az augusztusi időjárás mindenből hoz egy kicsit.
A szombati kánikula után a vasárnapi viharok szinte már ízelítőt adtak az e heti időjárás változatosságából.

Megvadul az időjárás: kánikulától viharig minden várható a következő napokban
Megvadul az időjárás a következő napokban (Fotó: Köpönyeg.hu)

A hét 30–32 fokos hőmérséklettel kezdődik, hétfőn felhők nélkül, kedden már enyhe felhőzettel, csapadék nélkül. A szerdai, augusztus 20-ai napon napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható, viszont a déli szél többfelé is megerősödhet. A tűzijátékot 29–34 fokos hőmérsékletben nézhetjük majd.

Csütörtökre a nap előreláthatóan felhők mögé vonul, ugyanis az országot felhők, záporok és zivatarok lepik el. A hőmérséklet így is marad 35 fok körül, megerősödő északnyugati szelekkel - írja a Köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
