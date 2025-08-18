Ebben nem lesz köszönet: bekeményít az időjárás, durva, ami most jön

A szombati kánikula után a vasárnapi viharok szinte már ízelítőt adtak az e heti időjárás változatosságából.

Megvadul az időjárás a következő napokban (Fotó: Köpönyeg.hu)

A hét 30–32 fokos hőmérséklettel kezdődik, hétfőn felhők nélkül, kedden már enyhe felhőzettel, csapadék nélkül. A szerdai, augusztus 20-ai napon napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható, viszont a déli szél többfelé is megerősödhet. A tűzijátékot 29–34 fokos hőmérsékletben nézhetjük majd.

Csütörtökre a nap előreláthatóan felhők mögé vonul, ugyanis az országot felhők, záporok és zivatarok lepik el. A hőmérséklet így is marad 35 fok körül, megerősödő északnyugati szelekkel - írja a Köpönyeg.hu.