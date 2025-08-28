Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Bejelentést tett a rendőrség, ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a fővárosban a hétvégén

2025. augusztus 28.
A hétvégén több budapesti főút is lezárásra kerül egy nagyszabású sportrendezvény miatt. Az autósoknak érdemes előre tájékozódniuk, hogy elkerüljék a torlódásokat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani  augusztus 30-án és 31-én Budapest több kerületében egy sportrendezvény miatt. A lezárások az I., II., V. és XI. kerület forgalmát is érintik.

Forgalomkorlátozásra kell számítani a hétvégén a fővárosban. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Teljes lezárás lép életbe augusztus 30-án 6 órától augusztus 31-én 16 óráig a XI. kerületben, a Műegyetem rakparton a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér közötti szakaszon.

Emellett szakaszos és időszakos lezárás várható augusztus 30-án 18 órától augusztus 31-én 1 óráig, valamint augusztus 31-én 6 órától 21 óráig több fontos útvonalon, köztük a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Margit hídig, a Halász utcában, a Bem rakparton a Halász utca és a Clark Ádám tér között, továbbá a Clark Ádám téren, a Hunyadi János úton, a Palota úton, a Váralja utcában, az Alagút utcában, a Lánchídon és a Széchenyi téren.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak más útvonalat a lezárások ideje alatt.

 

