Erre fel kell készülni: óriási lezárások lesznek Budapesten, mutatjuk hol

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. augusztus 9. és augusztus 23. között Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Hogy pontosan mely területek zárják le? Mutatjuk:

Óriási lezárásokra kell készülni Budapesten. Fotó: Zoltán Cse / Unsplash

Lezárják:

2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 18-a 24 óra között, valamint 2025. augusztus 21-e 6 óra és augusztus 23-a 6 óra között a Budapest XI., Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.

2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 21-e 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V., Lánchidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest I. és V., Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-a 0 óra és augusztus 22-e 6 óra között a Budapest XIV., Konrád Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig.

2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 22-e 6 óra között, valamint 2025. augusztus 22-e 22 óra és augusztus 23-a 6 óra között a Budapest I., II. és XI., Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig.

2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 23-a 18 óra között a Budapest I., Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között, Palota utat a sorompónál.

2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 21-e 20 óra között a Budapest I., Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között.

2025. augusztus 15-e 22 óra és augusztus 16-a 6 óra között, 2025. augusztus 16-a 22 óra és augusztus 21-e 6 óra között, 2025. augusztus 21-e 22 óra és augusztus 22-e 6 óra között, valamint 2025. augusztus 22-e 22 óra és augusztus 23-a 6 óra között a Budapest V., IX. és XIII., Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig.

2025. augusztus 15-e 22 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest II. és V., Margit híd északi oldalán egy forgalmisávot.

2025. augusztus 13-a 0 órától augusztus 22-e 24 óráig a Budapest V., Harmincad utcát a Bécsi utcától, József nádor teret a Wekerle Sándor utcától.