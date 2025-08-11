Erre fel kell készülni: óriási lezárások lesznek Budapesten, mutatjuk hol

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. augusztus 9. és augusztus 23. között Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Hogy pontosan mely területek zárják le? Mutatjuk:
Lezárják:
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 18-a 24 óra között, valamint 2025. augusztus 21-e 6 óra és augusztus 23-a 6 óra között a Budapest XI., Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 21-e 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V., Lánchidat a gépjármű forgalom elől.
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest I. és V., Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.
2025. augusztus 16-a 0 óra és augusztus 22-e 6 óra között a Budapest XIV., Konrád Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig.
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 22-e 6 óra között, valamint 2025. augusztus 22-e 22 óra és augusztus 23-a 6 óra között a Budapest I., II. és XI., Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig.
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 23-a 18 óra között a Budapest I., Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között, Palota utat a sorompónál.
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 21-e 20 óra között a Budapest I., Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között.
2025. augusztus 15-e 22 óra és augusztus 16-a 6 óra között, 2025. augusztus 16-a 22 óra és augusztus 21-e 6 óra között, 2025. augusztus 21-e 22 óra és augusztus 22-e 6 óra között, valamint 2025. augusztus 22-e 22 óra és augusztus 23-a 6 óra között a Budapest V., IX. és XIII., Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig.
2025. augusztus 15-e 22 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest II. és V., Margit híd északi oldalán egy forgalmisávot.
2025. augusztus 13-a 0 órától augusztus 22-e 24 óráig a Budapest V., Harmincad utcát a Bécsi utcától, József nádor teret a Wekerle Sándor utcától.
2025. augusztus 16-a 7 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest II. és V., Margit híd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.
2025. augusztus 16-a 15 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest V. és XI., Szabadság híd északi járdáját a gyalogos forgalom elől.
2025. augusztus 16-a 16 óra és augusztus 21-e 22 óra között a Budapest I., Öntőház utcát, Lánchíd utcát, Lánchíd utcai parkolót, Apród utcát, Fátyol utcát, Fogas utcát, Várkert rakpartot, Döbrentei utcát, Váralja utcát a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.
2025. augusztus 16-a 0 óra és augusztus 20-a 24 óra között a Budapest I., Kereszt utcát a Krisztina körút és a Czakó utca között.
2025. augusztus 15-e 0 óra és augusztus 23-a 24 óra között a Budapest V., Apáczai Csere János utcában egy forgalmi sávot a Vigadó utca és a Türr István utca között.
2025. augusztus 18-a 22 óra és augusztus 21-e 6 óra között a Budapest XIV., Kós Károly sétányt a Hősök terétől a Hermina útig.
2025. augusztus 18-a 6 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest I., V. és XI., Erzsébet híd északi járdáját a gyalogos forgalom elől, Erzsébet híd északi buszsávját (Pestről Budára).
2025. augusztus 18-a 22 óra és augusztus 21-e 4 óra 30 perc között a Budapest V. és XI., Szabadság hidat a gépjárművek elől.
2025. augusztus 18-a 22 óra és augusztus 21-e 6 óra között a Budapest I., V. és XI., Erzsébet híd déli járdáját a gyalogos forgalom elől.
2025. augusztus 18-a 22 óra és augusztus 21-e 12 óra között a Budapest I., V. és XI., Erzsébet híd déli buszsávját (Budáról Pestre).
2025. augusztus 19-e 0 óra és augusztus 21-e 6 óra között a Budapest XI., Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig.
2025. augusztus 19-e 7 óra és augusztus 21-e 4 óra 30 perc között a Budapest IX. és XI., Szabadság híd déli járdáját a gyalogos forgalom elől.
2025. augusztus 19-e 12 óra és augusztus 20-a 23 óra 30 perc között a Budapest XI., Szent Gellért teret a Budafoki út felé, Budafoki utat a Csiky utcától a Szent Gellért térig.
2025. augusztus 19-e 21 óra és augusztus 21-e 4 óra 30 perc között a Budapest V., Széchenyi rakpartot a Kossuth tértől a Széchenyi térig, Zoltán utcát a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig.
2025. augusztus 20-án 14 óra és 20 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 20-án 16 óra és 22 óra 30 perc között a Budapest II. és V., Margit hidat a gépjármű forgalom elől.
2025. augusztus 20-án 16 óra és 23 óra között a Budapest II., III. és XIII.,
2025. augusztus 20-án 16 óra és 24 óra között a Budapest V. és XI.,
2025. augusztus 20-án 16 óra és augusztus 21-én 8 óra között a Budapest II., V. és XIII., Margit híd Margitszigeti lehajtóját, illetve Margitsziget meghatározott részét.
2025. augusztus 20-án 19 óra és 22 óra 30 perc között a Budapest II. és V., Margit hidat a gépjármű és gyalogos forgalom elől.
2025. augusztus 20-án 19 óra és 23 óra között a Budapest I., V. és XI.,
Szakaszosan és időszakosan lezárják:
2025. augusztus 17-én 4 óra 30 perc és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 20-án 17 óra és 20 óra között a Budapest V.,
Feloldják az egyirányú forgalmat:
2025. augusztus 17-én 4 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,
Tilos megállni:
2025. augusztus 9-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és V.,
2025. augusztus 13-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 13-án 0 óra és augusztus 22-én 24 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 14-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 14-én 0 óra és augusztus 23-án 24 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus15-én 0 óra és augusztus 22-én 20 óra között a Budapest XI.,
2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II., V., IX., XI. és XIII.,
2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 4 óra 30 perc között a Budapest I.,
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 16-án 16 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 17-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 18-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 20 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XIV.,
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 10 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 24 óra között a Budapest XI.,
2025. augusztus 19-én 6 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V.,
2025. augusztus 19-én 17 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,
2025. augusztus 19-én 18 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I., II., V. és XI.,
2025. augusztus 19-én 20 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I. és V.,
2025. augusztus 20-án 0 óra és 24 óra között a Budapest V.,
Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről
- közölte honlapján a rendőrség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.