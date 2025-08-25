Útlezárás, zajlik a mentés: oszlopnak hajtott egy autós Dunabogdány közelében

Félpályás útzár mellett zajlik a mentés, az autó az árokba borult.
Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Dunabogdány közelében, a 11-es főút és az Ipartelepi út találkozásánál. A baleset következtében a gépkocsi az út melletti árokba sodródott. Az esztergomi hivatásos és a visegrádi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. - közölte a Katasztrófavédelem.
