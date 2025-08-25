Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Lajos, Patrícia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Útlezárás, zajlik a mentés: oszlopnak hajtott egy autós Dunabogdány közelében

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 16:10
forgalomkatasztrófalvédelemtűzoltókútzár
Az ütközés után árokba borult az autó.

Félpályás útzár mellett zajlik a mentés, az autó az árokba borult.

Autó
Oszlopnak ütközött a személyautó Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Dunabogdány közelében, a 11-es főút és az Ipartelepi út találkozásánál. A baleset következtében a gépkocsi az út melletti árokba sodródott. Az esztergomi hivatásos és a visegrádi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. - közölte a Katasztrófavédelem.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu