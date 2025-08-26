Sokkoló: halálra gázolt egy nőt és még csak meg sem állt, nehogy elkéssen a munkából

A 24 éves floridai nő, Aliya Cruzo segítség nélkül elhajtott a halálos gázolása után Lakelandben, augusztus 18-án. A fiatal nőt hamar elkapták és letartóztatták.

A fiatal nő segítség nélkül elhajtott halálos gázolása után, elmondása szerint nyomos indokból / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A nő egyszerűen nem akart késni a munkájából

A Polk megyei seriff hivatal szerint Cruz elhagyta a baleset helyszínét. Egy 27 éves nő, Danielle Stillwell a hajnali órákban a közút közepén feküdt. A helyszínen járműalkatrészeket találtak, például egy lökhárító darabot és egy első kerékjárati burkolatot, amelyek alapján kiderült, hogy egy 2019–2022-es Kia Forte érintett. A rendőrség a környék biztonsági kameráit is átvizsgálta, és egy közeli benzinkút felvételein egy fekete szedánt láttak, amely először nyugat felé haladt, jobbra fordult, majd azonnal megfordult és visszatért az eredeti útvonalára, de nem állt meg, és a sofőr sem hívott segítséget.

Cruz elismerte, hogy aznap hajnalban indult munkába. Elmondása szerint egy teherautó vakította el a reflektorával, majd ő észrevett egy nőt az úton, kezét az arca elé téve. Cruz szerint kikerülte a nőt és azt hitte, nem ütötte el, de nem volt biztos benne. Ennek ellenére folytatta útját, mert nem akart késni a munkából, majd megérkezett a Publix raktárába.

Biztonsági kamerák és beléptető rendszerek igazolták, hogy Cruz valóban a munkahelyére ment, ahol elmondta a főnökének, hogy “lehetséges, hogy megölt valakit”, és megmutatta a sérülésről készült fényképeket. A főnök azt tanácsolta, hogy hívja a rendőrséget. Cruz a kihallgatások során további megjegyzéseket tett, például hogy nem akar igazán nyilatkozni, és nem biztos benne, hogy eltalálta az áldozatot - írja a CrimeOnline.

A rendőrség szerint a videófelvételek nem támasztják alá teljesen Cruz történetét. Pénteken egy második kihallgatás során Cruz elismerte, hogy fényképeket készített az autójáról, és aggódott, mert nem volt biztos, hogy eltalálta az áldozatot. A börtön nyilvántartása szerint Cruz vasárnap 50 000 dolláros óvadék ellenében szabadult.