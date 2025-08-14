Embert gázolt a vonat Gyálon

Elgázolt egy embert a Gyál felől Budapestre tartó vonat, Gyálnál csütörtökön reggel – közölte a katasztrófavédelem. A szerelvényen nyolcvanan utaztak, akiknek a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek biztonságosan leszállni a vonatról.

Ebert gázolt el a vonat Gyálon (képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: Facebook/MÁV

A Mávinform tájékoztatása szerint a halálos gázolás miatt nem járnak a vonatok Pestszentimre és Gyál között, és csütörtök délelőtt a lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A baleseti helyszínelés ideje alatt a Pestszentimre és Gyál között az S21-es vonatok megosztva, a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre, valamint Gyál és Lajosmizse között járnak.

Az utasokat Lajosmizse felé Pestszentimrétől Gyálig pótlóbusz szállítja, míg a főváros felé Gyáltól Kőbánya-Kispestig közlekednek a pótlóbuszok.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a fennakadás végéig elfogadja a vasúti jegyeket a 84E, 89E, 94E és 294E járatokon. A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI kérdésére azt közölte: az elgázolt ember a helyszínen meghalt.