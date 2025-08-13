Gyász: elhunyt mindenki kedvenc tanárnője

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette az az ír Catherine Parsons, aki teljes szívvel szerette az életet. A szeretett 60 éves tanárnő és kétgyermekes anya épp Bulgáriában volt, mikor elhunyt. Rengetegen szerették őt, temetésén úgy emlékeztek rá, mint egy szorgalmas, intelligens, vicces és barátságos személyre, aki elszántan élte életét. Munkahelye, az Oakgrove Integrated College búcsúközleményében kiemelte, Catherine megbecsült tagja volt a közösségüknek, ahol Catherine történelem szakos tanárként szenvedéllyel és odaadással tanított.

Mindenki szerette őt. Fotó: JustGiving

Tanárként és osztályfőnökként számtalan fiatal életét segítette, egyengette őket, tehetségüket, szenvedélyüket és személyiségüket, formálva jövőjüket. Catherine megszámlálhatatlan életet érintett meg tanításával és szelíd jelenlétével az Oakgrove falai között. Mélyen törődött minden egyes diákkal. Gazdagabbak vagyunk attól, hogy megtapasztalhattuk szeretetét és kegyességét

- fogalmaztak.

Catherine halálának okát családja nem közölte. Búcsúztatásán és gyászmiséjén is csak annyit árultak el, a szeretett édesanya két héttel ezelőtt, Bulgáriában vesztette életét egy nyári éjszaka során.

Az elmúlt két hétben, amíg vártuk Catherine hazahozatalát, sok mindent hallottam róla. Azt, hogy kedves, ragadós volt a nevetése. Hatalmas elszántsága volt a sikerhez bármilyen vállalkozásban, és ez volt a legnagyobb erőssége. Büszke lánya volt a szüleinek, büszke testvér, feleség és édesanya

- részletezte temetésén a pap, írja a Mirror.