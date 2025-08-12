AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Tragédia Sopronban: epilepsziás roham miatt zuhant ki egy 16 éves fiú a negyedik emeletről

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 19:10 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 19:12
Kizuhant egy negyedik emeleti erkélyről és meghalt egy 16 éves fiú Sopronban. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni az fiatal fiún. Mutatjuk a soproni tragédia részleteit.

Megdöbbentő tragédia történt hétfő délután Sopronban, egy 16 éves fiú életét vesztette, miután epilepsziás roham közben kizuhant egy társasház negyedik emeletéről. A tragédia körülményei sokkolták a környéken élőket, sokan mécsest gyújtottak az épület előtt a fiú emlékére.

Tragédia: Mátyás 16 évesen vesztette életét az epilepsziás rohama miatt, kizuhant az erkélyről. (Fotó: Tények.hu)

Mutatjuk, hogyan történt a tragédia

A 16 éves fiú tragikus balesete megrázta a soproni közösséget. Édesanyja a Tényeknek elmondta: fiának epilepsziás rohamai jellemzően éjszaka jelentkeztek, nappal nem volt jellemző, így teljesen megdöbbentette őket az eset. Nem értik, mi vezethetett a tragédiához azon a napon. Az erkélyen a fiatal fiú feltehetően nagy erővel eshetett neki az üvegkorlátnak, ami betört és lezuhant.

Rosszul lett és nekiesett a terasz üvegének és úgy kizuhant, elképesztően tragikus ez.

- meséli egy szomszéd a Tényeknek. 

Az elsődleges információk szerint Mátyás egyedül tartózkodott a lakásban, amikor a roham rátört. Valószínűleg elvesztette az egyensúlyát, nekiesett az erkély üvegkorlátjának, ami ettől kitört, és a fiú lezuhant a mélybe. Egy földszinten élő szomszéd hallotta meg a szokatlan zajokat.

„Először egy tompa puffanást hallottunk – az lehetett, amikor az üveg betört. Aztán egy sokkal hangosabb csattanás következett – az volt a fiú teste, amikor a földre zuhant. Eleinte azt hittem, csak valami leesett, de amikor a második hangot hallottam, azonnal kirohantam az erkélyre. Akkor láttam meg őt a földön. Azonnal hívtam a mentőket, de addigra már alig mozdult a fiú.

– mondta az egyik lakó a helyszínen.

A mentők gyorsan kiérkeztek, de már nem tudták megmenteni a fiú életét. 

Az édesanya (aki kamerán kívül nyilatkozott) arról is beszélt, hogy feltételezése szerint újabb epilepsziás roham okozhatta a tragédiát, mivel a fiú még megpróbált segítséget kérni, felhívta a nagymamáját, akivel együtt élt, de már nem tudott megszólalni.

Egy orvos szerint az epilepsziás rohamokat számos tényező válthatja ki:

„Lehet az ok alváshiány, stressz, villogó fények, vagy akár biológiai ritmuszavar is. Az epilepszia többféle formában jelentkezhet, de közös bennük, hogy az agy elektromos aktivitásának zavara okozza. A generalizált rohamok eszméletvesztéssel, izomrángásokkal és akaratlan mozdulatokkal járnak. A beteg gyakran nem is emlékszik a történtekre

– mondta Dr. Kiss Csaba háziorvos.

Sokan gyászolják a fiút

A fiút sokan szerették, iskolatársai, barátai és a környék lakói mélyen megrendültek a halálhír hallatán. Többen mécseseket, virágokat vittek a társasház elé, ahol a tragédia történt. Egyesek még most sem akarják elhinni, hogy ilyen hirtelen vesztették el a fiút. A hatóság vizsgálja az eset pontos körülményeit, többek közt azt is, hogy az erkély szerkezete megfelelt-e a biztonsági előírásoknak, illetve, hogy vajon lehetséges lett volna a tragédia megelőzése.

A teljes videót és a részleteket itt láthatjátok!

 

 

