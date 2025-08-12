AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Zokogva tört össze a színész, imádott édesapját vesztette el

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 16:14
Gethin Joneshalálapa
A 47 éves Gethin Jones szívszorító nyilatkozatot tett közzé, amikor bejelentette szeretett apja halálát: „Jól küzdöttél!”
A walesi televíziós műsorvezető, Gethin Jones megosztott egy érzelmekkel teli hírt apja haláláról, aki már hosszabb ideije betegeskedett. Jones a szívből jövő bejegyzéshez az apjáról megosztotta az utolsó kórházi fotóját is. A képen Jones látható, ahogy apjának himnuszokat és áriákat játszik a telefonjáról, alig néhány órával a halála előtt.

gyász, gyertya, pexels
Fotó: Pexels

Jones azt írta, hogy a legszebb és legbékésebb véget kapta, hozzátéve: „Walesi himnuszok szóltak, és az unokák a kihangosítón búcsút vettek tőle”.  Apja, Goronwy Jones „jól küzdött”, és halála „kiemelte a hit fontosságát”. Tisztelgésében Jones az apja örökségéről is beszélt és az oktatásra gyakorolt hatásáról. Jones elmagyarázza, hogy apja 40 évig tanár volt, ebből 28 évig igazgató: „Szigorú és közvetlen volt, mindig ésszerű.”

Jones megható Instagram-bejegyzésében köszönetet mondott az NHS személyzetének, akik gondoskodtak az apjáról az utolsó napjaiban.

