Mindenki csak ámult: képeken az augusztus 20-i tűzijáték

tűzijáték
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 21:40
augusztus 20.ünnep
Elképesztően látványos tűzijáték ejtette ámulatba a magyarokat.

Augusztus 20-án a magyarok egyik kedvenc ünnepi programja, hogy este megnézik az ilyenkor már megszokott, kihagyhatatlan tűzijátékot. Idén is hihetetlenül látványos volt, nem csoda, hogy rengetegen mentek ki Budapesten a Dunához, hogy élőben csodálhassák 21 órától egészen 21:30-ig.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Lézerjáték, drónshow kápráztatta el a hatalmas tömeget, mindenki csak ámult, hogy mennyire csodálatosan sikerült összerakni az egészet. Tapsvihar fogadta az epikus jeleneteket, páratlan megoldásokat, hiszen ilyesmit nem sűrűn láthat az ember – ez valóban egy igazi nagybetűs ÉLMÉNY volt, mindenki teljesen odavolt érte.

Megérkeztek az első fotók is az eseményről, ilyen volt idén a tűzijáték, ami mindenkit elvarázsolt:

Galéria: Ilyen volt idén az augusztus 20-i tűzijáték
Fotó: Bors
1/16
Ilyen volt idén az augusztus 20-i tűzijáték

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

