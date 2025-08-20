Mindenki csak ámult: képeken az augusztus 20-i tűzijáték

Augusztus 20-án a magyarok egyik kedvenc ünnepi programja, hogy este megnézik az ilyenkor már megszokott, kihagyhatatlan tűzijátékot. Idén is hihetetlenül látványos volt, nem csoda, hogy rengetegen mentek ki Budapesten a Dunához, hogy élőben csodálhassák 21 órától egészen 21:30-ig.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Lézerjáték, drónshow kápráztatta el a hatalmas tömeget, mindenki csak ámult, hogy mennyire csodálatosan sikerült összerakni az egészet. Tapsvihar fogadta az epikus jeleneteket, páratlan megoldásokat, hiszen ilyesmit nem sűrűn láthat az ember – ez valóban egy igazi nagybetűs ÉLMÉNY volt, mindenki teljesen odavolt érte.

Megérkeztek az első fotók is az eseményről, ilyen volt idén a tűzijáték, ami mindenkit elvarázsolt: