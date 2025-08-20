Európa legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát nézhetik a magyarok

A Szent István Nap ünnepségsorozatának egyik legfontosabb pontja a tűzijáték, amit Budapesten, a Duna mentén szoktak megcsodálni a magyarok. Augusztus 20-án már szokássá vált ez, idén 21 órától drónshow és fényjáték is felel azért, hogy minél maradandóbb élménnyel gazdagodjanak a nézők – nem hiába ez Európa legnagyobb tűzijátéka.

Illusztráció / Fotó: Ladóczki Balázs