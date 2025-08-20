UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Európa legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát nézhetik a magyarok

tűzijáték
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 21:04 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 20. 21:05
ünnepségaugusztus 20.
Eljött a nagy nap, elképesztő tűzijáték kápráztatja el az embereket.

A Szent István Nap ünnepségsorozatának egyik legfontosabb pontja a tűzijáték, amit Budapesten, a Duna mentén szoktak megcsodálni a magyarok. Augusztus 20-án már szokássá vált ez, idén 21 órától drónshow és fényjáték is felel azért, hogy minél maradandóbb élménnyel gazdagodjanak a nézők – nem hiába ez Európa legnagyobb tűzijátéka.

LB_20240821_tuzijatek_0004
Illusztráció / Fotó: Ladóczki Balázs

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu