Paplanok az ágyakon és pókhálók a falakon: rejtélyesen tűntek el a Duna-parti üdülő vendégei – Galéria

Boldog családi nyaralások helyszínéül szolgálhatott a Duna-parti üdülő, ahol most A Felfedező nevű híres urbexes járt. Az épületben már hosszú évek óta nem szállt meg senki.

A Duna-parti üdülő / Fotó: A felfedező-urbexes

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy a magyar gyár, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a dolgozók. Most egy Duna-parti üdülőben járt.

A nádtetős üdülő kertjében kikezdte a rozsda a gyerekhintákat, a szobákat belepte a pókháló. A retró falvédők magányosan díszítik a falakat, az ágyakon összehajtva porosodnak a paplanok.

