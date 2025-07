Kedden is károkat okozott a vihar Hajdú-Bihar vármegyében

A Csillag utcában gyökerestől fordított ki a szél egy fát, de a Puskin és a Batthyány utcából is érkezett riasztás sérült fák miatt. A Péterszegi utcában egy épület vakolatát bontotta meg a szél - ismertették, jelezve, hogy a viharos szél egy pavilonépületet is kifordított a földből a bihari városban. Nyíracsádon a Toldi és a Sport utcában szintén fák okoztak kárt, Derecskén több utcában fák dőltek az úttestre, a Szováti útra villanyoszlop dőlt. A vármegye tűzoltói folyamatosan dolgoznak a hétfőn és kedden keletkezett károk felszámolásán