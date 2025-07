Friss híreket közölt a viharkárok kapcsán a Katasztrófavédelem

A nap folyamán - az időjárási helyzet függvényében - a HungaroMet a keleti, délkeleti határvidékre piros jelzést is kiadhat a heves zivatarok és a 110 kilométer per óra feletti szélrohamok miatt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A katasztrófavédelem később tudatta azt is, hogy kedd hajnali négy és reggel nyolc óra között 308 új káreseményről érkezett bejelentés az ország területéről a műveletirányítási ügyeletekre, így eddig összesen 6548 bejelentés volt. A katasztrófavédelem eddig 3042 káreseményt számolt fel, a többi helyszínen jelenleg is dolgoznak a tűzoltók - tették hozzá. Továbbra is folyamatosan dolgoznak a szolgáltatók a vihar miatt bekövetkezett villamosenergia-ellátási kiesés helyreállításán, a szolgáltatók havária-központjában a katasztrófavédelem összekötő tisztjei segítik a munkát.

A szolgáltatóktól kapott információk szerint a Dunántúlon felszabadult szakemberek a Tiszántúlon dolgozó kollégáik munkáját segítik. Jelentősen csökkent a kiesett fogyasztási helyek száma, a szolgáltatók tájékoztatása szerint az esti 366 ezer 723-ról hajnali négy órára 185 ezer 413-ra, reggel 8 órára pedig 73 ezer 247-re csökkent a számuk - közölték.