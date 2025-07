Kapu Tibor kertészkedik az űrben, ilyen magokat vetett már el

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt, többszöri halasztás június 25-én, magyar idő szerint a reggeli órákban útnak indulhatott Kapu Tibor a floridai űrközpontból. A Nemzetközi Űrállomáshoz másnap dokkoltak. Kapu Tibor, aki már az ötödik napját tölti fent a világűrben exkluzív interjút adott a Tények Plusznak, amiben arról a 8,5 percről is szót ejtett, ami a fellövést követően várt rá.

Fotó: MTI

Rövid leszek, mielőtt még elérzékenyülnék. Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon. Az egyetlen dolog amit igazán sajnálok, hogy a várakozás során nem lehetettem otthon veletek

- mondta az interjúban Kapu Tibor.

Kapu Tibor ötödik napja van az űrállomáson

Kapu Tibor arról is beszélt, hogy még a vártnál is sokkal komolyabb erő és robaj volt 8,5 percig. Ezt követően minden megszűnt és egy nagy csend következett be.

Ha a mozdulataim és a szavaim természetesnek hatnak, annak nagyon örülök, pedig még csak öt napja vagyok itt az űrállomáson. Az elején még nem ment ilyen jól a mikrogravitációban, vagyis a súlytalanságban a mozgás, de szerencsére ebben is lehet fejlődni

– mondta Kapu Tibor. Az is kiderült, hogy összesen 60 kísérletet fognak elvégezni, ebből 25 lesz a magyar kísérlet.

Elvetettem az első retket, búzát és paprikát, továbbra is kell velük még foglalkoznom. Már volt rengeteg orvosbiológiai kísérletünk is

– mondta Kapu Tibor.

Tibor azt is bemutatta, hogy milyen eszközből issza a kávéját és minden mást is. Kiengedett egy kis vizet a zacskó szájából, a vízcsepp pedig lebegni kezdet a mikrogravitációban, vagyis a súlytalanság állapotában.

A Föld látványa is sokkal gyönyörűbb, mint gondoltam volna. Nagyon érzelmes pillanat volt, amikor elhaladtunk Magyarország felett

– fogalmazott Kapu Tibor.