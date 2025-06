Ezt csinálja most Kapu Tibor az űrben

Kapu Tibor menetrendszerűen dolgozik, elindították a kísérleteket is, úgyhogy most már minden nap kísérletek zajlanak az űrállomáson - közölte az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a HUNOR program vezetője hétfőn az ATV reggeli műsorában.

Ferencz Orsolya a műsorban elmondta, hogy Kapu Tibor jól van, jól reagál a tartós súlytalanságra, ugyanakkor büszkének lehet lenni a magyar űrhajósra azért is, mert az egész társaságból ő volt a legjobb állapotban és a legnyugodtabban várta a többször is elhalasztott rakétaindítást. A magyar űrhajós programja 14 napot ölel fel a menetrend szerint, viszont a NASA döntésén múlik, hogy végül ez pontosan mennyi lesz, ezt befolyásolja az űrállomás pozíciója vagy a földi időjárás is.

"Egy dolog biztos, hogy Kapu Tibornak minden másodperce foglalt és hogy addig, amíg fenn tartózkodik, ezt maximálisan kihasználja" - tett hozzá Ferencz Orsolya. Közölte azt is, hogy Kapu Tibor majdnem 30 kísérletet végez el az űrben, olyanokat, amelyek kifejezetten magyar mérnökök, magyar tudósok fejlesztéseit segítik. A kísérletek eredményeit majd a kísérletgazdák publikálhatják először, ők férnek hozzá az adatokhoz, ők elemezhetik, de később az egyetemes tudomány rendelkezésére bocsátják azokat - fűzte hozzá a miniszteri biztos. A Nemzetközi Űrállomásról Ferencz Orsolya azt mondta, hogy ez az emberi elme legmagasabb technológiai alkotása, amelynek költsége közel 100 milliárd dollár, de a megtermelt haszon ennél sokkal nagyobb.

"Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy magasan képzett kutatók továbbra is szabadon, az emberiség számára tevékenykedhessenek ezeken az alsó pályákon" - utalt az úgynevezett alsópályás tudományos laboratóriumra a miniszteri biztos. Szólt arról is, hogy az Európai Unió űrtörvénye (space act) most már tárgyalási szakaszba lépett, amely azt jelzi, hogy Európa határozottabban venne részt a XXI. század legfontosabb iparágában, az űrkutatásban.