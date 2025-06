Igazi űrsármőr lett Kapu Tibor - meglepő képeken a magyar asztronauta

Kapu Tibor családja büszke a sármőrre

Kapu Tibor családja ugyanolyan hosszú úton van túl, mint maga Tibor. A második űrbe jutott magyar családjának lenni egyszerre óriási büszkeség, és nagy felelősség. Hiszen végig támogatták a hosszú, két évig tartó felkészülési szakaszban. Most Floridában izgulják végig Tibor űrben tartózkodását. A húga, Kapu Csilla pedig már a legelső lépéskor is a bátyja mellett állt. Ugyanis kezdetben csak Csillának merte elárulni, hogy jelentkezett a HUNOR-Magyar Űrhajós Programba. Tibor lelkesedését, amivel az Ax-4 legénységének többi tagját is inspirálja, a családjából meríti.