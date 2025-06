/Padlóból kinőtt gombák, penészes tankönyvek és kísérteties osztálytermek – mindent hátrahagyva tűntek el a magyar diákok – galéria

Most egy horrorfilmbe illő helyszínt mutatott be A Felfedező nevű titokzatos urbexes. Az épület valamikor iskolaként működött; tudásra szomjazó gyerekek ültek az iskolapadokban, amiket mára betemetett a lehullott vakolat. Az nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűntek el a diákok.

Az iskola igazgatói szobája Fotó: A Felfedező-urbexes

Az elhagyatott helyek Magyarországon 2014 óta rabul ejtik a titokzatos urbexes szívét, de szívesen kalandozik külföldön is. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, vagy a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, valamint Ella néni magányos otthona; de ne feledkezzünk meg a határon túli munkásszállóról sem. Most egy elhagyatott iskolában járt.

Az elhagyatott iskola hátborzongató. Hosszú évek óta nem járt benne senki. A falakról hullik a vakolat, a könyvek borítóját megette a penész. A napjainkban népszerű The Last of Us című sorozat hangulatát idézik a padlóból kinőtt gombák és páfrányok.



