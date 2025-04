Edények a tűzhelyen, kabátok a fogason: Ella néni mindent hátrahagyva tűnt el az otthonából

Valóságos időkapszulát talált A Felfedező nevű híres urbexes. Ella néni mindent hátrahagyott az otthonában.

Ella néni háza Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexes 2014 óta dokumentálja Magyarország elhagyatott épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, aminek a lakóiról több elmélet is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a hátborzongató Somogy vármegyei szellemhotel története, illetve a Tolna vármegyei kápolna. Most egy magyarországi Kádár-kockában járt, ahonnan mindent hátrahagyva tűnt el Ella néni.





„ Egy régmúlt világban találtam magam ”

Mintha megállt volna az idő a kis házikóban. Ella néni olvasószemüvege ott pihen, ahova utoljára letette. A ruhái szépen kivasalva lógnak a fogasokon. Az edényeket a tűzhelyen hagyta.

Átlépve a küszöböt egy régmúlt világban találtam magam. Ella néni 2002-ben 85 évesen ment el, egykori háza azóta már nélküle őrzi időkapszulaként a múlt emlékeit

- árulta el A Felfedező.

Nézz be te is Ella néni titokzatos házába! A galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: