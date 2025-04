Pálinkásüvegek és kitüntetések: régi titkokat rejt az elhagyatott falusi ház – galéria

Újabb rejtélyes házra bukkant A Felfedező nevű híres urbexes. A falusi házból mindent hátrahagyva tűntek el a lakók.

A ház falait teljesen beszőtték a pókok Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexes 2014 óta dokumentálja Magyarország elhagyatott és lakatlan épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a hátborzongató Somogy vármegyei szellemhotel története. Most egy magyarországi kis faluban talált egy furcsa házat.

A falusi ház rejtélye

A ház mennyezetét a portól befeketedett pókhálók borítják. Rengeteg ruha hever szanaszét a földön. Pálinkásüvegek sorakoznak a spájzban. Régi kommunista kitüntetések és fekete-fehér fényképek idézik a múlt emlékeit. Azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért tűntek el a lakók. A ház falai titkokat őriznek.

Egy falu központjában találtunk rá erre a kétszobás kisházra, melynek mennyezetét az elmúlt 10 évben keletkezett hatalmas mennyiségű pókháló díszíti. A számlákon és a flakonokon a legfrissebb dátum amit találtunk, az 2013. Szomorú belegondolni, mi lett, vagy mi lehet az egykori lakókkal

– árulta el az urbexes.

