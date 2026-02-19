„Nem bírom ezt tovább” – zokogva hívta fel Katalin hercegné Vilmos herceget, mélypontra került a kapcsolatuk

Katalin hercegné és Vilmos herceg kapcsolatát gyakran emlegetik a modern királyi család egyik legnagyobb szerelmi történeteként. Volt azonban egy időszak, amikor majdnem véget ért a románcuk, és erről a világ szinte semmit sem tudott.

Hogyan ért véget majdnem Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolata Fotó: AFP

Katalin hercegné nem bírta tovább

Russell Myers író közel száz interjút készített a királyi pár kapcsolatáról, és könyvében arról is beszámolt, hogyan mentette meg a néhai Erzsébet királynő a híres pár kapcsolatát.

A királynő már akkor úgy vélte, hogy Katalinból tökéletes királyné válhat, amikor először megismerte. Állítólag magára vállalta, hogy meggyőzi unokáját: ha valóban szereti Katalint, és hisz a kapcsolatukban, az elég lehet ahhoz, hogy együtt küzdjék le a nehéz időszakokat.

Myers szerint Katalin hercegné nem mindig viselte könnyen annak a terhét, hogy egy jövőbeli királlyal él párkapcsolatban.

2007. január 9-én, 25. születésnapján elterjedtek az eljegyzési pletykák. Londoni lakása előtt mintegy húsz paparazzi és televíziós stáb várta, akik szinte egymást taposták, hogy képet készíthessenek róla. Katalin alig jutott el az autójáig, majd könnyek között hívta fel Vilmost. Egy forrás szerint a beszélgetés mindkettejüket megviselte.

Katalin azt mondta: ‘Nem bírom ezt tovább.’ A helyzet elviselhetetlen volt, és Vilmos teljesen tehetetlennek érezte magát.

2007 márciusában a pár, akik karácsony óta alig látták egymást, együtt jelent meg egy lóversenyen. Sokan már azt hitték, kapcsolatuknak vége, de Katalin ekkor szánta rá magát, hogy őszintén feltárja érzéseit a herceg előtt.

Katalin kétségbeesett volt. Nyomorultnak érezte magát, de nem volt reménytelen. Úgy érezte, nincs mit veszítenie, és valószínűleg most először mondta el Vilmosnak az igazi érzéseit

- mondta egy közeli barát.

Vilmos herceg fordulópontja

Katalin nem azonnali eljegyzést akart, csupán Vilmos elkötelezettségére vágyott. A herceg azonban akkor még bizonytalan volt: egy félórás beszélgetésben azt magyarázta neki, miért érzik úgy, hogy „különböző oldalakon” állnak, és miért nem tudja garantálni a házasságot.