Sarah Ferguson pénzért elárulná a családja titkait

Sarah Fergusont is száműzték a királyi családból, miután a Jeffrey Epstein-botrány­ba belekeveredett ex­férjét, Andrew Mountbatten-Windsort megfosztották a rangjától. A volt herceget kilakoltatták az eddigi lakhelyéről, amely 2004 óta volt az otthona, ahová az exe négy évvel később követte. Fergie az eset óta rendszeresen a férjezett lányaitól – akiket nem száműztek, és tovább élvezik hercegi rangjukkal járó előnyöket – kér pénzt a kiadásaira. Eugenie és Beatrice szívesen magukhoz vennék őt, ám az édesanyjuk saját királyi háztartást akar, amit szerinte a lányainak és a vejeinek kellene finanszírozniuk.

Sarah Ferguson lányai nem akarják anyjukat eltartani

(Fotó: KGC-102/870 /hot! magazin!/profimedia)

Sarah Ferguson családjában áll a bál

„Sarah eddig baráti kapcsolatban élt a volt férjével a harmincszobás Royal Lodge-ban, de most, hogy múlt hétvégén el kellett hagyniuk a rezidenciát, pánikba esett, és különélést akar” – magyarázta egy királyi bennfentes a Woman’s Daynek.

Összeomlott a megszokott világa, és nincs önálló vagyona, hiszen eddig eltartott volt.



Fergie, aki tizenhét évvel ezelőtt kényelmesen berendezkedett a Royal Lodge-ban, élethosszig tartónak hitte az ottani jövőjét. A kapcsolatuk az exével a válásuk után is idilli volt, így joggal gondolta, hogy királyi otthona a ha­lá­láig kitart. A rideg valóság felkészületlenül érte.

„Nem számított rá, hogy életének ebben a szakaszában neki kell majd fizetnie a számláit” – folytatta az informátor. „Még nem lehet tudni, hová költözik, ám úgy véli, hogy a lányainak kötelességük gondoskodnia róla, mivel ő már túl idős a munkához, ezért jelenleg Eugenie portugáliai nyaralója a legesélyesebb új otthonként.”

A volt hercegné kétségbeesésében állítólag azt tervezi, hogy jó pénzért leleplezi a királyi családot – sok titokról tud. Ez rossz hatással lenne a lányaira és a csa­lád­jaik­ra, mivel ők jó viszonyban vannak Károllyal és Vil­mo­sék­kal is.

„Több millió dollárt is kaphatna egy részletes sztoriért” – mondta egy másik bennfentes. „Tudja, hogy mit tudna eladni, de azzal is tisztában van, hogy az árát nem csak ő fizetné meg. Reméljük, hogy még időben észhez tér, és nem veszi igénybe ezt a pénzszerzési módot, mivel vannak határok, amelyeket méltatlan lenne átlépnie...”