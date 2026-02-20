HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

András herceg hátborzongató gyűjteményéről mesélt az egyik alkalmazottja

Sarah Ferguson
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 15:00
királyi családAndrás herceg
Méret szerint kellett őket minden nap elrendezni. András herceg kiabálni kezdett, ha nem az előírtak szerint rendezték el a játékait.
CJA
A szerző cikkei

A botrány és letartóztatás előtti életében András Mountbatten-Windsor, azaz András herceg háza több tucat alkalmazottal volt tele, akik a mindennapjait segítették. Közülük most megszólalt az egyik, és nem mindennapi részletről számolt be: az exherceg különös gyűjteményét kezelte.

András hercegnek 72 darabos mackógyűjteménye volt
András hercegnek 72 darabos mackógyűjteménye volt Fotó: AFP

András herceg különleges gyűjteménye

Charlotte Briggs a '90-es években dolgozott a palotában, és elárulta, hogy András ágyán pontosan 72 plüssmackó volt. Elmondása szerint ezeket precízen, méret szerint kellett elrendezni, és a személyzet néha órákat töltött azzal, hogy kitalálják, mi is a helyes sorrend.

Amint megkaptam az állást, tájékoztattak a mackókról, és megtanították, hogyan szereti őket. Még egynapos képzést is kaptam. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Annyira különös volt

- mondta Briggs.

A legnagyobb mackók hátul helyezkedtek el, majd méretük szerint csökkenő sorrendben haladtak előre. Két kedvenc plüsse egy mahagóni trónon ült az ágya mellett, és a gyűjtemény többsége matrózruhát viselt, sapkával kiegészítve.

Ingrid Seward királyi kommentátor eközben azt sugallta, hogy volt felesége, Sarah Ferguson szintén a plüssállatok között aludt, amikor együtt éltek.

Paul Page korábbi királyi védelmi tisztviselő szerint a játékok és egyéb tárgyak elhelyezéséről még írásos útmutató is készült. Részletes leírás szabályozta, hogyan kell elhelyezni a párnákat, takarókat, és milyen masninak kell az ágyon lógnia.

András üvöltözött és kiabált, ha a szolgái nem pontosan úgy helyezték el a tárgyakat, ahogyan szerette volna. De nemcsak így nehezítette meg a személyzet életét: a beszámolók szerint megkövetelte a rezidencián dolgozó szobalányoktól, hogy minden reggel négy lépcsősort másszanak meg csupán azért, hogy elhúzzák a függönyeit. Előfordult az is, hogy a kora reggeli órákban hívatott be egy televíziós mérnököt a királyi rezidenciára, és ragaszkodott hozzá, hogy a technikus mutassa be a távirányító használatát.

Úgy tudni, az exherceg költözésekor nem vitte magával a mackóit, azokat egy londoni raktárban helyezték el.

András Mountbatten-Windsor jelenleg őrizetben van. A 66 éves Andrást épp a születésnapján vitték el a sandringhami birtokról, miután megfosztották címeitől a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt - írja a Mirror.

Bátyja, III. Károly Király nemrég megtörte a csendet, és úgy fogalmazott: „következik az a teljes, tisztességes és megfelelő eljárás, amelynek keretében ezt az ügyet a megfelelő módon és a megfelelő hatóságok kivizsgálják."

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu