András herceg hátborzongató gyűjteményéről mesélt az egyik alkalmazottja

A botrány és letartóztatás előtti életében András Mountbatten-Windsor, azaz András herceg háza több tucat alkalmazottal volt tele, akik a mindennapjait segítették. Közülük most megszólalt az egyik, és nem mindennapi részletről számolt be: az exherceg különös gyűjteményét kezelte.
Charlotte Briggs a '90-es években dolgozott a palotában, és elárulta, hogy András ágyán pontosan 72 plüssmackó volt. Elmondása szerint ezeket precízen, méret szerint kellett elrendezni, és a személyzet néha órákat töltött azzal, hogy kitalálják, mi is a helyes sorrend.
Amint megkaptam az állást, tájékoztattak a mackókról, és megtanították, hogyan szereti őket. Még egynapos képzést is kaptam. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Annyira különös volt
- mondta Briggs.
A legnagyobb mackók hátul helyezkedtek el, majd méretük szerint csökkenő sorrendben haladtak előre. Két kedvenc plüsse egy mahagóni trónon ült az ágya mellett, és a gyűjtemény többsége matrózruhát viselt, sapkával kiegészítve.
Ingrid Seward királyi kommentátor eközben azt sugallta, hogy volt felesége, Sarah Ferguson szintén a plüssállatok között aludt, amikor együtt éltek.
Paul Page korábbi királyi védelmi tisztviselő szerint a játékok és egyéb tárgyak elhelyezéséről még írásos útmutató is készült. Részletes leírás szabályozta, hogyan kell elhelyezni a párnákat, takarókat, és milyen masninak kell az ágyon lógnia.
András üvöltözött és kiabált, ha a szolgái nem pontosan úgy helyezték el a tárgyakat, ahogyan szerette volna. De nemcsak így nehezítette meg a személyzet életét: a beszámolók szerint megkövetelte a rezidencián dolgozó szobalányoktól, hogy minden reggel négy lépcsősort másszanak meg csupán azért, hogy elhúzzák a függönyeit. Előfordult az is, hogy a kora reggeli órákban hívatott be egy televíziós mérnököt a királyi rezidenciára, és ragaszkodott hozzá, hogy a technikus mutassa be a távirányító használatát.
Úgy tudni, az exherceg költözésekor nem vitte magával a mackóit, azokat egy londoni raktárban helyezték el.
András Mountbatten-Windsor jelenleg őrizetben van. A 66 éves Andrást épp a születésnapján vitték el a sandringhami birtokról, miután megfosztották címeitől a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt - írja a Mirror.
Bátyja, III. Károly Király nemrég megtörte a csendet, és úgy fogalmazott: „következik az a teljes, tisztességes és megfelelő eljárás, amelynek keretében ezt az ügyet a megfelelő módon és a megfelelő hatóságok kivizsgálják."
