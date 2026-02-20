András herceg hátborzongató gyűjteményéről mesélt az egyik alkalmazottja

A botrány és letartóztatás előtti életében András Mountbatten-Windsor, azaz András herceg háza több tucat alkalmazottal volt tele, akik a mindennapjait segítették. Közülük most megszólalt az egyik, és nem mindennapi részletről számolt be: az exherceg különös gyűjteményét kezelte.

András hercegnek 72 darabos mackógyűjteménye volt Fotó: AFP

András herceg különleges gyűjteménye

Charlotte Briggs a '90-es években dolgozott a palotában, és elárulta, hogy András ágyán pontosan 72 plüssmackó volt. Elmondása szerint ezeket precízen, méret szerint kellett elrendezni, és a személyzet néha órákat töltött azzal, hogy kitalálják, mi is a helyes sorrend.

Amint megkaptam az állást, tájékoztattak a mackókról, és megtanították, hogyan szereti őket. Még egynapos képzést is kaptam. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Annyira különös volt

- mondta Briggs.

A legnagyobb mackók hátul helyezkedtek el, majd méretük szerint csökkenő sorrendben haladtak előre. Két kedvenc plüsse egy mahagóni trónon ült az ágya mellett, és a gyűjtemény többsége matrózruhát viselt, sapkával kiegészítve.

Ingrid Seward királyi kommentátor eközben azt sugallta, hogy volt felesége, Sarah Ferguson szintén a plüssállatok között aludt, amikor együtt éltek.

Paul Page korábbi királyi védelmi tisztviselő szerint a játékok és egyéb tárgyak elhelyezéséről még írásos útmutató is készült. Részletes leírás szabályozta, hogyan kell elhelyezni a párnákat, takarókat, és milyen masninak kell az ágyon lógnia.

András üvöltözött és kiabált, ha a szolgái nem pontosan úgy helyezték el a tárgyakat, ahogyan szerette volna. De nemcsak így nehezítette meg a személyzet életét: a beszámolók szerint megkövetelte a rezidencián dolgozó szobalányoktól, hogy minden reggel négy lépcsősort másszanak meg csupán azért, hogy elhúzzák a függönyeit. Előfordult az is, hogy a kora reggeli órákban hívatott be egy televíziós mérnököt a királyi rezidenciára, és ragaszkodott hozzá, hogy a technikus mutassa be a távirányító használatát.

Úgy tudni, az exherceg költözésekor nem vitte magával a mackóit, azokat egy londoni raktárban helyezték el.