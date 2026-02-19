Őrizetben András herceg, házkutatást is tartanak nála

Rendőrkézre került a hercegi címétől nemrég megfosztott András herceg, hivatalos nevén Andrew Mountbatten-Windsor. Mint kiderült, a királyi család tagját, III. Károly öccsét a windsori királyi rezidencia szerinti illetékes területi rendőrség vette őrizetbe. A hírt a Thames Valley Police közölte. Kiemelték, vizsgálatot indítottak ellene, melynek részeként házkutatás is kezdődött két, Angliában található ingatlanában.

Őrizetbe vették András herceget Fotó: MW archív

Ami Vilmos és Harry nagybátyjával történik, az a brit monarchia újkori történetében példátlan. Andrást ugyanis azok után fogták el a rendőrök, hogy kiderült: közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzmágnással, aki fiatal nők sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt. Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában hunyt el - emlékeztet a Tények.