Kiderült: Katalin hercegné és Vilmos herceg nem követik a hagyományokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 08:00
A házasok máshogy élnek, mint más királyi családi tagok a palotában.
A walesi hercegi pár szerelme kétségtelen. A házasok összhangban élnek, mindennél nagyobb szeretetben nevelik három gyermeküket: Györgyöt, Saroltát és Lajost. Mindenben támogatják egymást, jóban-rosszban egymás mellett állnak. Egy valamiről azonban olyan döntést hoztak a Kensington-palota falain beül, ami rendkívül furcsa a királyi családtagokhoz és a szokásaikhoz képest. Katalin hercegné és Vilmos herceg hálószobája ugyanis nem ott van, ahol másoknak lenni szokott. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg ebben nem követik a hagyományokat
Katalin hercegné és Vilmos herceg ebben nem követik a hagyományokat. / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Katalin hercegné és Vilmos herceg új szokásokat alakítottak ki

A királyi család tagjai ugyanis a hagyományok szerint, a biztonság kedvéért mindig az emeleten alszanak. Nos, Katalin és Vilmos azonban úgy döntött, ők a földszintet preferálják jobban saját otthonukban, amit apartmannak neveznek. 

Minden királyi otthont a Kensington-palotán belül apartmannak hívnak, ami miatt az ember arra következtetne, hogy egyszerű lakásokról van szó, pedig nem. Három belső udvar kapcsolódik össze rajtuk különálló házakkal

 - részletezte az egykori királyi író, Christopher Warwick. Kiemelte, a walesi hercegi pár korábban az Adelaide Cottage-ban élt, amely IV. Vilmos király feleségének, Adelaide királynénak az öröksége. Most pedig már a Forest Logde-ban folytatják a palota hagyományaitól eltérő szokásukat. 

Az Adelaide Cottage azonban nem csak nekik nyújtott otthon: a színes, 20 hálószobás, négy szintes, saját lifftel és edzőteremmel rendelkező impozáns épület ugyanis korábban például Margit hercegnőé volt, II. Erzsébet testvéréé. De a hírek szerint a királyi birtokon lévő építményt Victoria királynő is nagyon szerette, gyakran járt oda reggelizni - írja a Mirror.

 

