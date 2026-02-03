Megterhelő, nehéz időszak vár Katalin hercegnére: komoly változás jön

Katalin hercegné élete az egyetemi évei során teljesen megváltozott, miután találkozott Vilmos herceggel. Szerelmükből házasság lett, így Katalinnak mindent meg kellett tanulnia a királyi családban. Nem elég azonban betöltött szerepköre, hercegnéi feladatai nem mentik fel őt az anyaság alól, mely során kifejezett célja György, Sarolta és Lajos magánéletének védelme. Azt akarja, hogy gyermekei valóban gyerekek lehessenek. Ez azonban tinédzser fia, György esetében nehéz lesz: az ifjú herceg ugyanis ősztől gimnazista lesz, új elit iskolába kerül. Ez pedig megterhelő lesz számukra.

A wales hercegi pár gyermeknevelési módszere azok után került ismét a nyilvánosság középpontjába, hogy Brooklyn Beckham kitálalt a családjáról mondván, teljesen a figyelem központjában nőtt fel, ahol a Beckham-márka mindennél fontosabb volt. Jennie Bond, királyi szakértő pedig úgy véli, Katalin figyelemmel kísérhette az ügyet és ez csak tovább erősíthette benne azt az elszánt vágyat, hogy megóvja saját gyermekeit.

Nehéz időszak vár Katalin hercegné legnagyobb fiára

Biztos vagyok benne, hogy nagyon együttérez a Beckham családdal. Bármilyen családi viszály rendkívül szomorú. Ha másra nem is jó, talán megerősíti őket a hitükben, hogy gyermekeiknek addig kell a lehető legnagyobb magánéletet biztosítani, amíg el nem jön az ideje annak, hogy közszereplői feladatokat vállaljanak.

Ez pedig ősztől György herceg számára is elérkezik. Nem elég ugyanis, hogy tanulmányait az Etonban vagy vélhetően a Marlborough College-ban folytatja, de egyre több nyilvános szereplés is vár majd rá. Ez azonban több ok miatt sem lesz vélhetően egyszerű:

Vilmos nemrég finoman utalt rá, hogy a gyerekek nem mindig olyan példásan viselkednek, mint ahogyan a nyilvánosság előtt látszik. Azt mondta, hogy György udvarias és visszafogott viselkedése a kamerák előtt egészen más képet mutat, mint otthon, a magánéletben. Azt is tudjuk, hogy már most vannak feszültségek azzal kapcsolatban, kaphat-e mobiltelefont. Ráadásul György közeledik a tinédzserévekhez, tombolnak a hormonok, nagy változások várnak rá az iskolában, és természetes módon erősödik benne a vágy, hogy feszegesse a határokat és önállóbb legyen

