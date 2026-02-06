Kitalált a komornyik: Vilmos hercegnek ez a nő ad támaszt

Vilmos herceg, információk szerint a mai napig kap anyai támogatást és érez anyai szeretetet - de ki is az, aki nehéz pillanataiban mellette áll?

Vilmos herceg, Katalin hercegné anyukájában talált vígaszt Fotó: AFP

Kicsoda Vilmos herceg második anyukája?

A királyi család egykori komornyikja, Grant Harold elmondása szerint Carole Middleton az egyik legnagyobb támogatója a következő királynak. A herceg a 2000-es évek eleje óta ismeri anyósát, ugyanis ekkor kezdett el randizni feleségével, Katalin hercegnével. Akkor mindketten a St Andrews Egyetemen tanultak.

Vilmosnak mindig is jó kapcsolata volt Katalin szüleivel, főleg az édesanyjával, Carole-lal

- mondta Harold.

A komornyik elárulta, hogy amikor a királyi családnál dolgozott 2004 és 2011 között, Vilmos gyakran töltötte a hétvégéit a Middleton család berkshire-i otthonában. 2008-ban még a helikopterét is letette a ház kertjében, jelezve, mennyire komolyan gondolja kapcsolatát a hercegnével.

Harold szerint Carole és férje, Michael sosem bántak úgy Vilmossal, mintha herceg lenne, inkább arra fókuszáltak, hogy egy támogató és szerető családot adjanak neki - emiatt Vilmos herceg úgy tekint Carole-ra, mint a második anyukája.

Vilmos gyakran fordul második anyukájához tanácsért, és megosztja vele azt is, ami bántja. Ezt a közeli kapcsolatot 2023-ban is láthattuk, amikor Vilmos herceg ragaszkodott ahhoz, hogy Katalin hercegné szülei megjelenjenek apja koronázásán.

Úgy érzem, sok támogatást fognak adni a királyi családnak

- mondta Harold a szülőkkel kapcsolatban.

A Middleton család természetesen mindig is részese volt a királyi eseményeknek: karácsonyi rendezvényeken és a wimbledoni teniszbajnokságon is többször megjelentek már.

Vilmos szeretete mindig viszonzást talált. Amikor a pár 2010-ben bejelentette eljegyzését, Michael elmondta, mennyire örültek feleségével a hírnek, és alig várták az esküvőt.

Mindannyian csodálatosnak tartjuk, és nagyon szeretjük. Szép párt alkotnak. Nagyon jó velük lenni, és sokat nevettünk együtt. Sok boldogságot kívánunk nekik a jövőre nézve

- mondta akkor az édesapa.

(Metro)